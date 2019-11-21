Клиника R+ - это профессиональные опытные доктора, очень хорошее педиатрическое и гинекологическое отделение с ведением беременности.

Тема здоровья остается самой актуальной до сих пор, так как передовые технологии в области медицины, развиваясь, позволяют с каждым разом все лучше и лучше бороться даже с самыми серьезными заболеваниями. Сегодня следить за своим здоровьем – значит быть в тренде. Помогут же следить за ним только квалифицированные врачи – настоящие профессионалы своего дела.

Клиника R+, как сеть амбулаторно-поликлинических центров, ориентирована на предоставление широкого спектра качественных услуг в плане экспертной диагностики, терапии, а также малоинвазивной хирургии одного дня. Каждому пациенту здесь обеспечен максимальный комфорт и во многом благодаря тому, что в клинике можно пройти сразу комплексное обследование организма, посетив затем нескольких нужных, исходя из итоговых результатов диагностики, специалистов разных направлений.

Направления клиники R+

Клиника R+ - это профессиональные опытные доктора, очень хорошее педиатрическое и гинекологическое отделение с ведением беременности. Помимо отменной экспертной диагностики в общем, здесь проводят КТ, УЗИ, ЭКГ, эндоскопические исследования, маммографию.

В целом же направления в клинике можно разделить на 3 основных категории:

Взрослые.

Дети.

Диагностика.

Интересно, что особое внимание здесь уделяется пакетным услугам, которые представляют собой возможность сэкономить и время, и средства. Разнообразные, например, скрининговые пакеты, позволяют проходить плановые профилактические осмотры, тщательно следя за своим состоянием. Это доступно каждому, независимо от того, есть ли у вас хронические заболевания или нет.

Такого рода тщательная диагностика и малоинвазивные терапевтические манипуляции возможны благодаря современному оборудованию последнего поколения, которым клиника также радует своих пациентов. Это видеоскоп STORZ, рентгеновская система японского производства - SHIMADZU, авторефкератометр HUVITZ (необходим для офтальмологических исследований).

Здесь проводят вакцинацию взрослых и детей, предоставляют услуги массажиста, а также вызова врача на дом и CHECK-UP (комплексного обследования).

Преимущества клиники

Основывать свой выбор того или иного медицинского учреждения важно на критериях в виде действительно высокого уровня обслуживания, назначения только нужных исследований и эффективной терапии, компетентности врачей и наличия у них соответствующего образования, индивидуального подхода к каждому. Основные преимущества клиник R+ заключаются сегодня в:

комплексной консультации пациентов по совершенно разнообразным направлениям (все в одном месте!);

сервисе на высочайшем уровне;

профессионализме всего персонала клиники;

прозрачном ценообразовании и, как следствие, реальном соотношении цены и качества;

неоспоримой репутации, которая заслужена не понаслышке.

Главная цель клиники R+ - сохранить здоровье каждого обратившегося за помощью пациента!