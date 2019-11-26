Стедикам для плавного видео

Первые смартфоны не были особо примечательны. Но появлялись интересные идеи, инновации, стал более доступен интернет с его соцсетями, видеоблогами, любительскими роликами. Производители телефонов постоянно получали новые направления и технологии для улучшения продукции. Но рано или поздно, светлые мысли заканчиваются, и приходится хотя бы временно остановиться.

Тогда начинаются попытки усовершенствования того, что есть.

Улучшения коснулись и видеооснащения. Многочисленные образцы домашнего видеконтента в сети доказали, что с помощью телефона любому под силу отснять не только бытовые ролики, но качественный, практически профессиональный видеоматериал.

Дальше – больше: 2, 3, 5 объективов в одном смартфоне. Длиннофокусные, широкоугольные и телевики — производители делали продукцию все более продвинутой, повышали качество съемки, добавляли новые возможности.

Вот только количество и разнообразие объективов никак не влияет на дрожащую руку оператора, превращающую в мыло любой гениальный видеоконтент.

Стабилизатор vs селфи-палка

Как только видео приобретает плавность, любительская съемка сразу становится на несколько уровней выше, и может по качеству быть не хуже хорошего рекламного промо ролика. Современным смартфоном вполне можно отснять отличный влог, если взять в помощники технологии и возможности стедикама. А монопод? Нет, для такого дела он не годится. Селфи-палка просто не предназначена для стабилизации изображения. При ее использовании никуда не денутся тряска, рывки, выпадение сюжета из кадра и другие прелести продолжительных съемок уставшей рукой.

Так что вывод напрашивается сам собой — качественный материал профессионального уровня нельзя получить без добротного оборудования. В данном случае – стабилизатора, широкий выбор которых предлагает интернет-магазин MotoStuff — официальный представитель многих надежных производителей интересных гаджетов.

Но ведь не все же стабилизаторы «одинаково полезны»?

Начало выбора

Все модели такого рода гаджета работают по одному принципу. Электромоторы, в количестве 3 штук, выравнивают положение смартфона по осям (X, Y, Z), отслеживая движения по данным акселерометра и гироскопа. Стабилизатор гасит колебания и тряску, компенсирует смещения и наклоны. В итоге, получается плавное изображение.

Сейчас на мировом рынке много различных моделей. Предлагаются варианты на любой бюджет и запрос. В первую очередь нужно ориентироваться на производителя, вес устройства и его функциональность. В ассортименте MotoStuff есть стабилизаторы для смартфона от лидеров в этом деле: Zhiyun, Moza, DJI, — https://motostuff.com.ua/catalog/stedikam-dlja-smartfona/, а также более компромиссные решения от FeiyuTech. Вопросы и сомнения развеют консультации наших специалистов.