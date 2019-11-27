Юрий Моша: "Черный пиар - метка 21 века и как от нее избавиться"

Юрий Моша, руководитель иммиграционной компании «Второй Паспорт», репутация которого пошатнулась под воздействием "черного пиара", добившийся возбуждения судебного процесса в США против поисковых систем Google и «Яндекс», делится опытом борьбы с информационными недоброжелателями.

Кроме того, в ближайшее время Моша планирует презентовать беспрецедентный для русскоязычного сигмента проект - Комитет по защите от клеветы, дискриминации и преследований в Интернет, с перспективой оказание помощи пострадавших от фейк-нью предпринимателей. Комитет будет работать по принципу pro bono.

Информационные воины в современном мире способны подорвать репутацию, как мелких предпринимателей, так и крупнейших, популярных брендов. Сегодня, в Украине на рынке черного пиара крутятся миллионы и бизнес его операторов продолжает расширятся. Причина, в несовершенности Законодательной базы, контролирующей информационный рынок, кореллирующийся с неэффективной Судебной системой. И тем не менее обезопасить свое имя в информпространстве и упредить, смягчить атаки таки возможно.

Во-первых, не стоит платить за удаление уже опубликованного компромата. Как только ты заплатишь, заказчики черного пиара это зафиксируют, что станет причиной веерной реакции. Кроме тоге, "кампанию" подхватят коллеги по компромат-цеху.

Во-вторых, бесполезно судиться с большинством чернушных ресурсов. Даже в случае получения позитивного Судебного решения и удаления компромитирующего материала с ресурса на территории Украины, вброс переместится в офшорное информпространство и там станет неуловимым и безконтрольно тиражируемым.

Третье — урегилированием вопросов об удалении недостоверных материалов и фактов нужно не с сайтами, а в Googlе и «Яндекс». Информресурсы существуют благодаря индексированию поисковиком. На сегодняшний день, пройдя историю безуспешных коммуникаций с сайтами, мне практически удалось придти к мировому соглашению с «Яндекс». Судебный процесс с Google продолжается и в будущем году я надеюсь выиграть процесс.

Четвертое — пламя разжигаемое негативным пиаром успешно нивелируется позитивно ориентированными публикациями, созданными на основании соответствующих информационных поводов.

Напомним, что Юрий Моша был вынужден покинуть свою страну в 2011 году из-за травли, организованной в отношении предпринимателя и его бизнеса.

Как установили позднее суды, все обвинения в адрес бизнесмена были ложными. Обвинения, вынесенные недоброжелателями и конкурентами опровергнуты в СМИ. Но при этом, чернушная информ кампания, базирующаяся на "устаревшем компромате" продолжается по сей день. Полученный в результате многолетней борьбы опыт поддтолкнул предпринимателя к созданию Комитет по защите от клеветы, дискриминации и преследований в медиа. Ресурс, прежде всего, будет представлен в формате Интернет ресурса, с целью накопления полезной, юридически обоснованной информации о методах защиты имиджа и отражения информационных атак. Так же, посетители ресурса смогут получить бесплатную консультацию специалистов в режиме он-лайн.