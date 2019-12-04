Премьеры мультфильмов декабря на канале ПЛЮСПЛЮС

Детский телеканал ПЛЮСПЛЮС завершает год ярко: представляет абсолютные премьеры, новые серии мультсериалов и любимые хиты мультипликации. Стартуют новые сезоны мультсериала «Вампирина» и американского мультсериала «Звездная принцесса против сил Зла». Кроме того, зрителей будут ждать новые серии, рекордсмена просмотров среди детской аудитории, «Щенячего патруля» и любимые хиты – «Пингвины Мадагаскара» и «Панда Кунг-Фу».

С понедельника, 9 декабря, в эфире выходят сразу три новинки.

В 14:00 зрители смогут начать просмотр новых серий канадского популярного мультсериала – «Щенячий патруль». В этот раз Райдер с семью щенками работают еще оперативнее: получают задания и спасают зверей, попавших в затруднительное положение.

В 21:00 начинается сериал «Пингвины Мадагаскара», где команда отважных пингвинов, Ковальски, Шкипер, Рико и Рядовой, проводят опасные операции в зоопарке Нью-Йорка, но затем идут дальше и прорываются в город. Сериал наполнен смешных ситуаций, где не все члены команды готовы оперативно и без ошибок выполнять приказы главного командора.

Еще один хит зарубежного рынка порадует первой серией в 21:35 – «Панда Кунг-Фу». Захватывающий анимационный мультсериал продолжает рассказывать о невероятных приключениях любимых всеми героев – толстой и неуклюжей панды По, которому удалось стать великим Воином Дракона, а также его верных друзей – неистовой пятерки, в составе Тигрицы, Обезьяны, Змеи, Журавля и Богомола.

С 23 декабря в 20:40 зрителей канала ПЛЮСПЛЮС будет ждать новый сезон мультсериала «Звездная принцесса против сил зла», о любимой зрителями принцессе мира Мьюни – Звезде Батерфлай и ее борьбу с чудовищами, которые хотят завладеть волшебным жезлом и воспользоваться его силами для злых целей.

Также в декабре стартует второй сезон новинки эфира этого года – «Вампирины». Продолжение истории о девочке-вампирке Ви, что дальше сталкивается с испытаниями и трудностями по приспособлению к незнакомому окружению людей и новой школе. Но в конечном итоге история учит ценить свою уникальную индивидуальность и своих друзей.