1+1 video покажет в прямом эфире самый ожидаемый турнир года FEA Kickboxing World GP Chisinau

7 декабря, в 17:30, на канале «Спорт» на 1+1 video состоится самый ожидаемый кард года от FEA Kickboxing World GP Chisinau. В ожесточенных поединках встретятся бойцы из Украины, России, Румынии, Сербии, Чехии, Норвегии, Польши и Нидерландов.

В легкой и средней весовых категориях турнира Украину будут представлять спортсмены: Антон Калитвинцев, Захар Павелко и Влада Кухаренко. Соревнования пройдут по правилам K-1. Главным событием турнира станет бой за возможность бросить вызов временному чемпиону Павлу Журавлеву в 2020 году. Онлайн-трансляция турнира FEA Kickboxing World GP Chisinau будет доступна на канале «Спорт» на сайте или в мобильном приложении 1+1 video.

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