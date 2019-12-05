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1+1 video покажет в прямом эфире самый ожидаемый турнир года FEA Kickboxing World GP Chisinau

18:41, 05 декабря 2019
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В легкой и средней весовых категориях турнира Украину будут представлять спортсмены: Антон Калитвинцев, Захар Павелко и Влада Кухаренко. Соревнования пройдут по правилам K-1.

Главным событием турнира станет бой за возможность бросить вызов временному чемпиону Павлу Журавлеву в 2020 году.

Онлайн-трансляция турнира FEA Kickboxing World GP Chisinau будет доступна на канале «Спорт» на сайте или в мобильном приложении 1+1 video.

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