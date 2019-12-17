Юбилейная VIDEOZHARA: новые даты, новое место, новая суть

Медиакомпания AIR, сертифицированный партнер YouTube, объявила новые дату и локацию фестиваля видеокреатива и блогеров. В 2020 году пятая, юбилейная встреча состоится 23–24 мая на ВДНХ!

17,5 тыс. человек, более 600 звезд YouTube, 9 сцен, 15 тематических площадок и два дня бесконечного потока креатива и положительных эмоций — это краткое резюме VIDEOZHARA 2019. За четыре года существования фестиваль вырос в масштабное событие, интересное не только поколению Z, но и всем желающим стать креаторами и профессионально развиваться в сфере видеоблогинга, а также представителям бизнеса.

“Сегодня VIDEOZHARA — нечто значительно большее, чем место встречи креаторов и их поклонников. Это уже комьюнити людей, которых объединяет общая идея: идея сопричастности к созданию контента, который может менять мир вокруг нас. С каждым днем людей, желающих творить, становится все больше. Поэтому и мы готовы сделать им на нашем юбилейном фестивале соответствующее предложение: больше креатива и вдохновения, больше контента и развлечений. И что также немаловажно, больше места для того, чтобы отлично и с максимальной пользой провести эти майские дни”, — говорит Анна Колтунова, project-manager VIDEOZHARA.

Выполняя обещание подготовить нечто особенное, которое прозвучало в 2019 году из уст СЕО компании AIR (организатора VIDEOZHARA) Николая Рогинца, команда фестиваля приложила максимум усилий, чтобы мероприятие было интересным и полезным как поклонникам топ-блогеров, так и креаторам и представителям бизнеса. На 77 тыс. м2 ВДНХ разместится еще больше, чем в предыдущие годы, разнообразных зон для развлечения, обучения и общения. Музыка и красота, игры и гаджеты, спорт, детские зоны, особо обустроенные места для максимальной концентрации счастья от встреч с кумирами — это лишь малая часть того, что ожидает посетителей пятой, юбилейной VIDEOZHARA.

Фестиваль будет также полезен тем, кто идет туда не только за вдохновением и желанием отлично провести время, но и за профессиональной “прокачкой”. Для них будут проводиться мастер-классы, тематические встречи и профессиональные конференции. Кроме того, организаторы готовят отдельный большой сюрприз для тех, кто осознает всю силу влияния блогеров на общество и рынок в частности.

“Стремительно растущая популярность инфлюенсер-маркетинга во всем мире уже не позволяет игнорировать важность и значимость блогеров для бизнеса. Блогерам верит больше 80 % потребителей, которые готовы совершить покупку после их рекомендации. Поэтому все больше компаний закладывают в свои маркетинговые бюджеты расходы на такой вид продвижения своих товаров и услуг. Мы как компания, приложившая значительные усилия для развития рынка маркетинга влияния в Украине, считаем, что настало время для следующего шага. И шаг этот будет сделан на юбилейной ViDEOZHARA”, — интригует Виктория Гудова, Head of AIR Brands.

Стоимость билетов на пятый фестиваль видеокреатива и блогеров VIDEOZHARA начинается от 349 грн. Следить за всеми новостями фестиваля, а также приобрести билеты можно на официальном сайте события: https://videozhara.com/

О компании:

AIR (Agency of Internet Rights) — международная медиакомпания, которая предоставляет услуги по созданию, монетизации и продвижению онлайн-видео в любой точке мира. Основана в 2010 году. Официальный и сертифицированный партнер YouTube с 2011 года, партнер TikTok с 2019 года. Организатор фестиваля VIDEOZHARA.

В состав компании входят несколько подразделений:

AIR Network — международная мультиплатформенная сеть, объединяющая более 3000 видеоблогеров. AIR MCN входит в топ-3 мировых медиасетей по количеству просмотров. Более 120 миллиардов просмотров в год.

AIR Brands — ведущее агентство по инфлюенсер-маркетингу в Украине.

AIR Academy — образовательная платформа, обучающая профессиональному видеоблогингу и интернет-маркетингу для бизнеса на платформах YouTube, Instagram и TikTok.

VIDEOZHARA — самый крупный фестиваль видеокультуры в Европе по количеству участников. IV фестиваль VIDEOZHARA в 2019 г. собрал 17500 человек в Киеве.

Контакты для СМИ:

Елена Луцкая

PR-менеджер AIR

+38 050 347 4493

ELutskaya@air.io