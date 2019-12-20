5 вещей на которые украинцы берут микрокредиты чаще всего. Мнение эксперта

Из-за инфляции и нестабильной экономической ситуации микрокредиты в Украине становятся только популярней.

На что именно граждане тратят полученные займы, расскажет эксперт в области финансов - Людмила Веремеенко, редактор OKA Credit.

Тенденция потребления микрокредитования в Украине

Микрокредит – это финансовый продукт, дающий возможность получить небольшой денежный займ людям, у которых нет доступа к обычным банковским кредитам. Чаще всего микрокредит предоставляется на очень короткий срок (не более 30 дней), а его сумма не превышают 5-10 тысяч гривен.

Микрокредитование появилось на финансовом рынке Украины еще в 90-х, и постепенно набирало популярность среди населения благодаря простоте и доступности. Спрос на эту финансовую услугу продолжает расти до сих пор, о чем говорит постоянно увеличивающееся число МФО (микрофинансовых организаций):

В 2017 году было зарегистрировано 650 официальных МФО.

В 2018 году количество МФО увеличилось до 677.

К концу 2019 года на территории Украины зарегистрировано уже 958 микрофинансовых организаций.

Причины, по которым люди прибегают к услугам кредитных организаций, довольно банальны. Чаще всего это незапланированные расходы или нехватка денежных средств и, как следствие, невозможность «дотянуть» до зарплаты. На что именно тратятся деньги, полученные в МФО, будем разбираться дальше.

Статистика: на что брали кредиты раньше

Согласно официальным данным национального комитета финансовых услуг в 2017 и 2018 годах украинцы тратили полученные микрокредиты на следующее:

Покупка продуктов питания, оплата жилья и т.д. Покупка бытовой техники и электроники. Чаще всего люди приобретали новые смартфоны, модные гаджеты и телевизоры. Ремонт жилья, автомобиля и т.д. Траты на лечение. Микрокредиты помогали оплачивать дорогостоящие операции, услуги стоматолога и т.д. Расходы на отдых. Если бюджет не позволял самостоятельно оплатить покупку билетов, отеля и прочих расходов в путешествии, брались микрокредиты.

Как видите, помимо бытовых расходов, в этот топ входят также статусные покупки и траты на отдых. В 2019 году ситуация немного изменилась, и граждане стали иначе тратить денежные замы, полученные в МФО.

Статистика: на что микрокредиты берут сейчас

Согласно статистическим данным, в 2019 году 8,3 миллиона граждан Украины оформили договоры о микрокредитах. Полученные деньги были потрачены на следующие цели:

Расходы на бытовые нужды. Непредвиденные траты, такие как ремонт или замена бытовой техники и одежды, ремонт жилья, автомобиля и т.д. Расходы на лечение. Необходимость погашения других денежных займов. Погашение банковских кредитов, микрокредитов в других МФО, а также займов. Различные траты на отдых и путешествия.

Статусные покупки покинули топ расходов, а их место заняли более насущные проблемы, такие как ремонт, лечение и оплата продуктов. Кроме того, погашение других денежных займов стало более популярной целью микрокредитования. Это говорит лишь о том, что финансовое положение граждан к сожалению, в 2019 году не улучшилось.

При появлении непредвиденных финансовых расходов или нехватки денег до зарплаты, МФО становится хорошим помощником. Добросовестным плательщикам они принесут только выгоду.