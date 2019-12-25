Как не ошибиться с выбором дивана

Каждый раз, когда возникает необходимость сделать дорогую покупку, а знания только на уровне нравится – не нравится, лучше всего воспользоваться советами профессионалов. Особенно если дело касается покупки дивана – мягкой мебели, которая очень часто играет роль главного элемента интерьера.

Правильный выбор предельно важен, так как он будет ежедневно использоваться для приёма гостей и отдыха, способствуя восстановлению сил и настраивая на новые свершения. На что же обратить внимание и какие критерии подбора действительно важны?

Среди наиболее значимых факторов выбора можно выделить три критерия:

эстетичность;

материал обивки;

материал наполнителя;

раздвижной механизм.

Диван, в какой бы комнате он ни находился, должен соответствовать уже созданному интерьеру и нравиться именно вам. Ориентируйтесь не на моду, а на собственный вкус и предпочтения. Помните, что положительные эмоции во время отдыха будут иметь огромное влияние.

Используя даже самые лучшие постельные комплекты и стараясь исключить вероятность загрязнения и истирания ткани, со временем она всё равно будет терять свою привлекательность. А потому она изначально должна иметь высокие характеристики износостойкости. В некоторых материалах для повышения защищённости используется пропитка, увеличивающая устойчивость к истиранию и пропалинам.

Сразу обратите внимание на механизм, который позволяет трансформировать диван в спальное место. Всё должно работать плавно, легко и без рывков или заеданий. Если предусмотрены дополнительные ниши, ящики или полки – их работа должна быть не просто качественной, а удобной и повышающей комфорт. Изучите тщательно модель дивана – его конструкция и размещение отдельных частей не должны мешать во время эксплуатации.

Материал наполнителя и каркаса в первую очередь должны отвечать задачам, которые стоят перед диваном. Так, ДСП не станет заменой натуральному дубу или буку, но такой вариант также безопасен, долговечен и надёжен. Просто он не очень подходит для интерьеров экстра-класса.

Если это раскладной диван, то наполнитель лучше подобрать из ортопедических вариантов, которые имеют высокую плотность, сохранят форму и будут удобны и для сна, и во время сидения.

Самые главные характеристики дивана – это удобство и эстетичность. Наличие торчащих нитей и кривых швов, неравномерная натяжка или даже различный цвет используемой фурнитуры будут признаками низкого качества. Не экономьте на собственном отдыхе, особенно, если такая экономия потребует новых затрат на ремонт и замену мебели спустя всего несколько месяцев.

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