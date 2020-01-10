Что такое цистит и как его лечить?

Циститом называется воспалительный процесс в мочевом пузыре. Заболевание чаще встречается у женщин, хотя мужчины тоже могут им заболеть.

Симптомы цистита

Признаками патологии являются:

учащенное мочеиспускание, которое сопровождается резью, жжением, болями в животе;

чувство неполного опорожнения мочевого пузыря;

примеси крови в моче.

Причины цистита

Причиной возникновения цистита являются бактерии, попавшие в мочевой пузырь через мочевыводящий канал. Чаще всего причиной цистита становится кишечная палочка - бактерия, обитающая в нижнем отделе кишечника. Урологи и гинекологи отмечают несколько факторов, способных спровоцировать воспалительный процесс:

врожденные аномалии развития мочеполовых путей;

соматические заболевания, при которых снижается иммунитет;

воспаления органов малого таза;

пренебрежение интимной гигиеной;

незащищенный секс, частая смена партнеров;

злоупотребление антибиотиками.

Вышеперечисленные факторы приводят к размножению бактериальной флоры, вызывающей воспаление слизистой мочевого пузыря.

Может ли быть цистит от переохлаждения?

Существует миф, что цистит может возникнуть от переохлаждения. Но это не так. От холода заболевание возникнуть не может. Переохлаждение приводит к временному снижению иммунитета. Это дает толчок к размножению стрептококков и стафилококков - патогенных микробов, из-за которых воспаляется мочевой пузырь.

Цистит после секса

Половые инфекции из влагалища могут проникать в уретру, вызывая воспаление мочевого пузыря. Предотвратить подобную ситуацию поможет использование презервативов и спермицидных смазок.

Как передается цистит?

Большинство случаев заболевания, это - инфекционный цистит. Он вызван попаданием в уретру естественных бактерий из кишечника, стрептококков и стафилококков, хламидий, трихомонад, других инфекций, поражающих половые органы. Неинфекционные циститы являются следствием аллергической реакции или токсического поражения организма при проведении лучевой терапии.

Можно ли заразить мужчину циститом?

Воспаление мочевого пузыря не передается бытовым или половым путем. В то же время, если причиной цистита у женщины являются вагинальные инфекции, то от партнерши возбудитель болезни попадает в организм мужчины, иммунитет ослабевает и может возникнуть цистит.

Как лечить цистит?

Лечением женского цистита занимается гинеколог. При необходимости пациентку направляют к женскому урологу, который корректирует лечение. Для подбора терапии необходимо сдать анализы, посев на микрофлору.

Цистит - нужны ли антибиотики

Воспаление мочевого пузыря лечат антибиотиками. Дополнительно назначают специальную диету и обильное питье. Больному требуется соблюдать половой покой и уделять достаточно внимания гигиене интимных зон.

Цистит - лечение народными средствами

В качестве вспомогательного лечения в домашних условиях можно использовать фитотерапевтические сборы на основе хвоща полевого, цветков ромашки аптечной, других растений с мочегонным эффектом. Однако, лечение должно быть согласовано с лечащим врачом.

Как долго лечится цистит?

Длительность лечения цистита определяется врачом, в зависимости от стадии заболевания. Неосложненный инфекционный цистит можно вылечить за 3-5 дней.

Если появились симптомы цистита, необходимо обратиться к врачу для своевременной диагностики заболевания. Это поможет вовремя начать лечение и не допустить перехода цистита в хроническую форму.