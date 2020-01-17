Premier FOOD - лучшая компания года по версии Всеукраинского отраслево-аналитического центра!

Группа компаний Premier FOOD - признанный национальный лидер в области обслуживания предприятий food service уже более 12 лет.

Premier FOOD - первые, кто ввел культуру потребления качественных хот-догов и бургеров из настоящего мяса на АЗК.

В 2019 году, успех дела Premier FOOD подтвердила награда "Компания года". На основе экспертного анализа отрасли и показателей предприятия, Всеукраинским отраслево-аналитическим центром * компания была внесена в Реестр надежных и инвестиционно привлекательных предприятий. Сравнив ООО "Premier FOOD" с другими предприятиями отрасли, эксперты Аналитического центра отметили уже достигнутый уровень и потенциал развития компании.

Сегодня Premier FOOD - это группа компаний, деятельность которой объединяет несколько разноплановых направлений бизнеса:

Собственное производство на базе завода Тульчинмясо - мощностью 8000 тонн в год. Высокое качество продукции Тульчинмясо гарантирована сертификатами ISO, HACCP, HALAL и подтверждена золотыми, серебряными и бронзовыми медалями престижных конкурсов.

Собственная логистика по принципу 4PL. В настоящее время общая площадь складских помещений составляет более 10 000 квадратных метров. Уникальная логистика со специальным температурным режимом -18, позволяет доставлять продукцию по всей территории Украины.

HoReCa, корпоративные клиенты.

Все сети АЗС Украины, более 500 ресторанов и гостиниц и более 3000 уличных торговых точек являются клиентами Premier FOOD. Компания предоставляет полный комплекс услуг - от оборудования и продукции - до бизнес-консалтинга и маркетинговой поддержки.

Сеть ресторанов Mr Grill Hotdogs & Burgers создана, чтобы дать возможность каждому попробовать хот-доги и бургеры только из настоящего мяса. Сегодня это три ресторана: в самом центре столицы на Крещатике, второй - на Подоле, а третий полностью рассчитан на детей и расположен в Кидландии на Петровке. В следующем году планируется расширить сеть до 10 ресторанов по всей стране.

Экспорт. Компания поставляет высококачественную продукцию более чем в 10 стран мира, из них Грузия, Азербайджан, Корея, Китай, Объединенные Арабские Эмираты, Иордания. Кроме того, Premier FOOD развивает рынки других стран в регионах Азии и Африки.

Retail. Кроме работы с бизнес партнерами компания производит продукцию и для розничного потребителя. Бренд Тульчин и Mr.Grill приятно удивляет украинских потребителей, предлагая колбасы, сосиски и мясные изделия высокого качества и неизменно превосходного вкуса.

Эксклюзивная дистрибуция брендов Sweet Box и Milk Shake.

Следуя тенденциям рынка, группа компаний Premier FOOD развивает свою деятельность, осваивая новые продуктовые направления, чтобы предоставлять своим партнерам актуальные и эксклюзивные решения.

ДОСТИЖЕНИЯ PREMIER FOOD В ЦИФРАХ:

7000000 хот-догов в месяц;

100% логистического покрытия территории Украины (кроме оккупированных территорий);

20000 доставок в месяц;

5000 торговых точек.

Виталий Войтович, основатель и директор Premier Food, поделился главным секретом успеха бренда, а главное качества своей продукции: "Мы производим только ту продукцию, которую едим дома мы и наши дети ... Преданность идее, работа в команде единомышленников, общий успех - сыграли большую роль в формировании положительного имиджа компании на рынке. Награда "Компания года" - это признание профессионализма, настойчивости и преданности коллектива, которые привели к успеху!".

* Всеукраинский отраслево-аналитический центр является независимым институтом, который ведет деятельность в направлениях развития малого и среднего бизнеса, привлечения иностранных инвестиций, создание открытого информационного портала и повышение имиджа предприятий Украины. Ежегодно эксперты Центра выбирают лучшие компании в каждой отрасли на принципах надежности и инвестиционной привлекательности.

Premierfood.ua

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