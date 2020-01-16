1+1 media сообщает о результатах борьбы с пиратством в 2019 году

Продолжая внедрять стратегию защиты телевизионного контента и прав его производителей и правообладателей, в течение 2019 года группа 1+1 media системно противодействовала пиратству.

Так, юристы холдинга направили 62 претензии правонарушителям, совместно с работниками Департамента киберполиции Национальной полиции Украины провели 12 фиксаций нарушений прав интеллектуальной собственности, подали 9 заявлений о нарушениях, связанных с деятельностью кардшарингових сервисов.

«Уже много лет 1+1 media ведет активную борьбу с нелегальным потреблением контента. Достижения 2019 года в этом направлении демонстрируют положительную динамику в привлечении к ответственности физических лиц, предприятий и стримингових веб-сайтов, которые транслировали телеканалы группы, не платя за это деньги и, фактически, занимались незаконным распространением телевизионного контента. Уверен, что эти цифры станут предупредительными для тех, кто в будущем планировать выбрать для себя нелегальный способ использования контента правообладателей», − прокомментировал Ярослав Пахольчук, генеральный директор 1+1 media.

Кроме того, с помощью адвокатов Smartsolutions Law Group, партнера 1+1 media в области борьбы с пиратством, группа инициировала открытие 22 новых уголовных производств, в рамках которых в 2019 году было проведено 8 экспертных исследований, 14 санкционированных обысков, объявлено подозрения 6 лицам и направлено 4 обвинительных акта к рассмотрению в суде по результатам досудебного расследования. Общее текущее количество уголовных производств против нарушителей, открытых по заявлениям группы, составляет уже более 50. За год в результате мирного урегулирования спора 1+1 media заключено 10 соглашений с провайдерами программных услуг (нарушителями).

«Мы всегда готовы к диалогу и мирному урегулированию любых споров до момента открытия уголовного производства. Именно поэтому мы осуществляем постоянный мониторинг нарушений и ведем активную претензионную деятельность. Но если нарушители не реагируют на наши обращения, за работу берутся адвокаты. Уверены, что привлечение преступников к уголовной ответственности является наиболее действенным способом защиты своих прав, что, несмотря на длительный процесс, не позволяет избегать наказания. Сейчас наши гражданские иски в рамках уголовных производств уже достигают миллионов гривен. В этом году в особом фокусе нашего внимания будет «кардшаринг». Также мы планируем инициировать ряд изменений в законодательстве по упрощению процедуры привлечения преступников к ответственности и его усиление за нарушение прав интеллектуальной собственности», − отметил Вячеслав Миенко, директор по GR группы 1+1 media.

Для защиты прав производителей и владельцев контента группа 1+1 media вместе с другими украинскими правообладателями в 2013 году присоединилась к Инициативе «Чистое небо». Благодаря объединению совместными усилиями они развивают рынок легального аудиовизуального контента в отечественном медийном пространстве и ведут активную борьбу с сайтами и провайдерами, которые используют защищенный правом интеллектуальной собственности контент без разрешения правообладателей.