В парламенте Украины почтили память жертв Холокоста

В Верховной Раде состоялась мемориальная церемония «Шесть миллионов сердец».

В украинском парламенте состоялась памятная церемония, посвященная Международному дню памяти жертв Холокоста, которую провела депутатская группа Верховной Рады Украины по межпарламентскому сотрудничеству с Государством Израиль. К присутствующим обратились руководители Еврейского форума Украины, Ассамблеи национальностей Украины, Ассоциации евреев - бывших узников гетто и нацистских концлагерей.

На церемонии выступил также посол Израиля в Украине Джоэль Лион.

- Сегодня мы с гордостью носим шестиконечную Звезду Давида. Но не желтую звезду позора, мы подняли на свой флаг голубую звезду независимого еврейского государства, - сказал посол Израиля в Украине Джоэль Лион. - Мы высоко ценим борьбу руководства Украины против антисемитизма – он снизился за последний год на 75%. Но нужно сделать больше, особенно в школах и вузах, потому что бытовой антисемитизм все еще существует.

Почетный консул Израиля в Западном регионе Украины Олег Вишняков напомнил о тысячах украинцах, спасавших евреев во время нацистской оккупации 1941-44 гг:

- Когда нацисты поняли, что могут безнаказанно убивать евреев, они воплотили в жизнь свой страшный план, лишивший жизни более 6 млн евреев. Самое страшное, что может с нами случится - это безразличие к другим. Но были и другие люди - с теплым сердцем и большой душой, люди, которые стали эталоном человечности – в Израиле их называют "Праведники народов мира". Они спасали невинных, иногда ценой собственной жизни и жизни своих близких. Прятали еврейских детей, помогали евреям избежать гибели... Среди праведников народов мира - 2544 украинца. История существует для того, чтобы помнить ошибки и не допускать их в будущем, - сказал Олег Вишняков.

В завершение церемонии струнный квартет CORDES исполнил увертюру, посвященную известному праведнику мира, - «Список Шиндлера», после чего состоялось зажжение памятных свечей, прозвучала поминальная молитва, присутствующие почтили память жертв Холокоста минутой молчания.