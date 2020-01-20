Обычно настройка Интернета происходит после заключения договора о предоставлении услуг с провайдером. Сотрудник компании должен произвести все работы по его подсоединению и проверке качества соединения, таким образом выполнив заказ. Однако при переустановке операционной системы или при покупке нового оборудования сеть может исчезнуть. Тогда нужно либо вызывать техническую поддержку или решать проблему самостоятельно, что поможет сэкономить деньги.

Как настроить Интернет на компьютере

Вам будет полезна эта информация в следующих ситуациях: ваш гаджет не имеет встроенного устройства по приему сигнала Wi-Fi; при низкой скорости или пропаже сигнала; когда он не принимается в результате поломки. Подробно рассмотрим различные способы решения вопрос.

При заключении договора в документах указывается тип подключения: автоматическая настройка Интернета по IP, со статическим IP, PPPoE, L2TP, а также с фильтрацией по МАС-адресу. Зачастую используется первый вариант. Далее мы рассказываем, что делать, если автоматика на сработала.</p>

Как подключить Интернет через кабель

Сетевой кабель – это витая пара, с обеих сторон которой находятся коннекторы RJ-45. Почти всегда он короткий, и если нужен длиннее, то вам придется обратиться за ним в компьютерный магазин.

На задней панели роутера можно найти от 1 до 8 разъемов LAN – они предназначены для присоединения к нему различных устройств с помощью витой пары. Чаще всего данных разъемов 4.

Сделайте несколько простых действий:

Один конец кабеля подключите к разъему LAN роутера.

Второй конец воткните в сетевую карту гаджета.

Проверьте статус подсоединения к сети в нижнем правом углу рабочего стола.

На компьютере с авторизацией придется ввести логин и пароль в специальном окошке.

PPoE. Необходимо создать новое подключение, введя предоставленный провайдером логин и пароль, и не забыть изменить параметры адаптера.

L2TP. В настройках нужно выбрать пункт «Подключение к рабочему месту», далее «Использовать мое…», ввести предоставленные провайдером адрес, логин и пароль. После их сохранения следует зайти в свойства VPN и проставить то, что указано в договоре.

Со статическим IP. Требуется ручной ввод настроек IP-адреса. Сделать это можно в свойствах беспроводного подсоединения, графа «Протокол Интернета версии TCP/IP v.4»

Фильтрация по МАС-адресу. Она может применяться по отношению к любому из указанных выше способов, а означает это то, что вы можете настроить Интернет на компьютере, зарегистрированном у провайдера, только так. Нужно звонить в службу поддержки и ставить их в известность о новом оборудовании.

Нет реакции на сетевой кабель

Бывает, что компьютер не реагирует на манипуляции и показывает полное отсутствие соединения. Попробуйте следующее:

Подсоединить кабель к другому LAN-разъему на роутере.

Заменить кабель.

Обновить или установить драйвер сетевой карты.

Проверить «Подключение по локальной сети» и включить его, если оно было выключено.

Теперь вы знаете, как подключить Интернет через кабель. Не хотите этим заниматься сами – обращайтесь в нашу компанию, наши специалисты оперативно вам помогут!