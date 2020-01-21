Brussels Ukraїna Review – новое европейское издание об Украине

Как наладить связи со специалистами в сфере экономики, права и политики и помочь им донести свою мысль до властей по другую сторону границы? Как побудить людей задуматься и цивилизованно дискутировать? Возможно, издание Brussels Ukraиna Review нашло ответ.

Brussels Ukraїna Review (Обзор Украина Брюссель) – это возможность для ведущих экспертов из Украины и Евросоюза комментировать ситуацию касательно отношений Украины, России и ЕС в формате «совещательного голоса». Даже тогда, когда они убеждены, что лучше молчать.

Работая как в Брюсселе, так и в Киеве, с разветвленной сетью партнеров (экспертов, журналистов, чиновников, политиков, представителей неправительственных организаций и международных учреждений) в ЕС и Украине, Brussels Ukraиna Review консолидирует и представляет украинскую экспертизу в Европе и европейскую – в Украине.

Обычно, экспертиза остается за закрытыми дверями конференций, встреч и различных мероприятий. Она предоставляет возможность для диалога лишь избранным участникам, в то время как за кулисами официальных представительств и международных организаций остается большое количество грамотных специалистов, которые лишь подпитывают свой опыт, но не могут им поделиться.

«В информационном шуме всех, кто получил инструменты публичных высказываний (речь идет о таких инструментах, как социальные сети, видео и аудио-блоги, персональные сайты и т.п.), голоса специалистов не слышно. Мы стремимся его усиливать. Множество материалов, статей, комментариев, среди которых есть действительно очень важные, теряются. Это наш враг, и мы уже объявили ему войну. Promote Ukraine (Промоут Юкрейн или Промоутируй Украину) борется с ним не один год», – уверена Марта Барандий, главный редактор Brussels Ukraїna Review и основательница Promote Ukraine (twitter: @MartaBarandiy).

Для них и была создана платформа Brussels Ukraïna Review.

«Promote Ukraine определила для себя философию, которая соответствует метамодернистскому видению мира. Через Brussels Ukraïna Review, в первую очередь, воплощаем нашу собственную веру в то, что правда где-то посередине», – отмечает Максим Степанов, диджитал маркетинг-директор Promote Ukraine.

Появление двуязычного издания Brussels Ukraïna Review является очень своевременным. Серия презентаций журнала в Брюсселе и Киеве и его распространение среди евродепутатов, европейских СМИ, депутатов Верховной Рады и чиновников, представителей посольств и бизнес-клубов показали, что путь издания – верный.

Brussels Ukraïna Review – это прежде всего обернутая в неординарный дизайн и усиленная смелыми иллюстрациями и видео-сюжетами (в онлайн-версии) платформа, открытая для специалистов из сферы гражданского общества. Она открывает возможность для экспертов выражать «немейнстримовые» мысли и даже спорить.

Журнал призван помочь влиятельным (в смысле принятия решений) читателям по обе стороны границы понять причины недовольства той или иной ситуацией на местах. В тот же время, он откроет читателям из сферы гражданского общества намерения и поступки тех, кто принимает решения по другую сторону, поскольку редакция издания готова задавать «неудобные» вопросы, в центре которых – верховенство права, свобода и гуманизм.

Поэтому – читайте, загружайте, отправляйте друзьям и не забывайте об Инстаграме, Твиттере и Фейсбуке. Также приходите на презентации, делитесь экспертизой в журнале. Дедлайн для подачи статей 30 января, а все условия есть на странице journal.promoteukraine.org/submit.