Рейтинг покупателей пальмового масла WWF 2020

В последнем Рейтинге покупателей пальмового масла, который оценивает мировые компании по их поддержке экоустойчивого пальмового масла, WWF поместил компанию Ferrero на 1-е место из 173. Набрав 21,5 балла из 22-х, Ferrero , по оценке WWF, стала лидером среди крупнейших мировых компаний розничной торговли, производителей потребительских товаров и предприятий пищевой отрасли. Особую ценность представляют усилия Ferrero по борьбе против вырубки тропических лесов, а также прозрачность ее цепочки поставок.

В опубликованном WWF заявлении для прессы говорится: «Лишь одна компания, производитель потребительских товаров Ferrero, набрала более 20-ти баллов (из 22-х максимально возможных), дав тем самым понять остальным игрокам отрасли, что использование экоустойчивого и не связанного с вырубкой лесов пальмового масла вполне достижимо».

С 2005 года Ferrero инвестировала значительный объем средств в создание устойчивой цепочки поставок пальмового масла. Уже в 2015 году мы стали одной из первых компаний, закупающих стопроцентно сертифицированное сегрегированное пальмовое масло. По мере дальнейшего развития мы осознали необходимость поддержки выходящих за рамки сертификации проектов с целью расширения стандартов экоустойчивости в отрасли. Мы очень рады, что наши усилия были по достоинству оценены WWF — важнейшей организацией, борющейся за поддержание устойчивой отрасли производства пальмового масла.

Несмотря на уже достигнутый прогресс, особенно по критерию прослеживаемости, компания Ferrero продолжит инвестиции и сохранит свою полную приверженность принципа использования 100% пальмового масла - без вырубки лесов и какой-либо эксплуатации на протяжении всей цепочки поставок, оставаясь при этом лидером в преобразовании отрасли и активно сотрудничая с НПО, ключевыми заинтересованными лицами и поставщиками.

Отличный результат в Рейтинге покупателей пальмового масла WWF — это важнейшее признание наших заслуг в сфере использования экоустойчивого пальмового масла и серьезный стимул для дальнейшей реализации задач в этом направлении.

Ознакомиться с Рейтингом покупателей пальмового масла WWF можно здесь.

Более подробную информацию об обязательствах и мероприятиях Ferrero по поддержанию экоустойчивой отрасли пальмового масла см. в Отчете Ferrero о прогрессе в сфере пальмового масла по восьми пунктам и Отчете о корпоративной социальной ответственности.