Мария Полякова станет амбасадором Высшей Школы Media & Production 1+1 media





С 15 февраля в рамках Детской медиашколы Высшей Школы Media & Production стартует новый курс «Детская медиа школа», амбасадором которого стала 14-летняя Мария Полякова, дочь поп-дивы украинской сцены Оли Поляковой. Курс разработан с целью познакомить детей со всеми этапами создания ТВ-продукта: от работы в кадре до монтажа финального продукта.

В рамках сотрудничества Мария будет вдохновлять участников превращать свое восхищение медиасферой и телевидением в профессиональные навыки и сопровождать школьников в изучении мира телевидения изнутри.

Курс рассчитан на детей в возрасте от 8 до 15 лет и продлится 1 месяц. Его учебная программа будет содержать 6 модулей по отдельным направлениям: журналист, оператор, ведущий, режиссер, влогер, репортер. Студенты смогут попробовать себя в разных ролях и определять, какой из векторов будущей телевизионной карьеры им больше нравится.

«Мне очень приятно, что Маше предложили такое ответственное и почетное задание – быть амбасадором для нового курса Высшей Школы Media & Production 1+1 media. Точно знаю, что чем больше возможностей родители будут показывать детям со школьного возраста, чем с большим количеством сфер мы их познакомим, тем легче для них будет проходить выбор будущей профессии. А тем более, если это касается медиасферы или шоу-бизнеса, ведь наша, на первый взгляд, творческая индустрия требует огромных профессиональных скиллов, поэтому возможность узнать о ней из школьного возраста – именно то, что необходимо», – говорит Оля Полякова.

Обучение будут проводить специалисты 1+1 media, а отдельные занятия программы ‒ гости курса: звезды шоу-бизнеса и ведущие канала 1+1 и 2+2, которые будут делиться советами из собственного опыта и давать свои наставления для совершенствования профессиональных навыков участников курса.

«Для нового курса мы решили пригласить Марию, ведь она с детства знает особенности телевизионной профессии и специфику работы в шоу-бизнесе. Маша и наши студенты одного возраста, что позволит добавить к процессу обмена опытом еще больше неформальности и непринужденности, что точно скажется на общей атмосфере во время учебы. Именно это наша команда и хочет дать студентам», ‒ комментирует Юрий Билокур, руководитель Высшей Школы Media & Production.