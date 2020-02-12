Владелец агрохолдинга A.G.R. Group Мисак Хидирян планирует сотрудничество с иностранными инвестиционными банками

Аграрный холдинг A.G.R. Group, который обрабатывает около 30 000 га земли в четырех областях, намерен привлечь иностранных инвесторов. По замыслу владельца компании Мисака Хидиряна, оптимальный рост компании возможен до 50 тысяч га.

Об этом заявил Игорь Шестопалов, глава правления холдинга, в своем интервью Факты ICTV.

«Мы нацелены на привлечение инвесторов на международных рынках. Ради этого проводим улучшения в своей деятельности, чтобы быть понятными потенциальным иностранным партнерам.

В частности решаем задачи, связанные с учетом, проведением полного аудита всех процессов, формированием корпоративной системы управления. А в результате, когда нам удастся привлечь инвестиции, естественно, мы их будем использовать для масштабирования», - заявил Шестопалов в своем интервью.

Ранее в A.G.R. Group заявляли об успешном прохождении внешнего аудита за 2016 и 2017 годы, который проводила Кипрская компания KPMG.

«Компании, ориентированной на работу с международными партнерами, необходим аудит за три последних года. Мы пользуемся услугами одной из авторитетных иностранных независимых аудиторских компаний - KPMG (Кипр). Для нас очень важно, что по результатам аудиторской проверки отчетности 2016-2017 годов аудиторы дали безоговорочно-положительное заключение. То есть со стороны аудитора не было сомнений в достоверности данных, отраженных в финансовой отчетности. Аудит 2018 подходит к завершению. В конце весны мы начнем аудит по 2019 году. Для A.G.R. Group это очень удобно и в то же время это дает возможность начать диалог с иностранными инвесторами», - говорит Игорь Шестопалов.

Также речь шла о том, что владелец A.G.R. Group Мисак Хидирян намерен привлечь новые источники финансирования для продолжения развития бизнеса, внедрение эффективных технологий и покупки новой техники.