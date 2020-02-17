Шкафы-купе: 6 актуальных вариантов оформления фасада

Шкаф с раздвижными дверцами – это удобная вместительная мебель, которая может стать идеальной системой хранения для всей одежды и вещей в доме. Функциональность – ключевая составляющая качественной мебели, но внешний вид также играет важную роль. Прежде чем купить шкаф купе, нужно определиться с материалом фасада. Именно от него будет зависеть дизайн изделия, которое вы планируете установить у себя дома.

Шпон

В интернет-магазине MaxMebel можно купить шкафы с дверцами, декорированными шпоном из древесины благородных пород. Шпон – это тонкие листы из частичек древесины, склеенных клеевым составом и обработанных под прессом. Внешне этот материал практически невозможно отличить от дерева. Он очень прочен, абсолютно экологичен и имеет большой срок эксплуатации. К сожалению, шпон не подходит для помещений с повышенным уровнем влажности, но это хорошее решение для гостиной, прихожей, детской или спальни.

Бамбук

Бамбук – натуральный материал с высокой влагостойкостью и прочностью. Бамбуковые дверцы обычно имеют приятный карамельно-коричневый цвет. Это не самый бюджетный вариант, но точно один из самых стильных: шкаф с такими полотнами станет изюминкой вашего интерьера. Отличный выбор для современного интерьера, в том числе популярных сегодня экостилей.

Ротанг

Материал изготавливают из пальмы под названием ротанг. Ротанг – это очень влагостойкий, гибкий и прочный материал. Дверцы с таким декором можно заказать даже для шкафа, который будет стоять в ванной или детской. Ротанговую поверхность очень легко красить, поэтому вы сможете много раз изменять дизайн мебели.

Зеркало

Зеркала – одно из самых популярных решений. Зеркала визуально расширяют помещение, поэтому даже массивный стеклянный шкаф оптически “возместит” скрадываемое своими габаритами пространство. Зеркальное полотно – это безопасная поверхность, ведь на такие фасады всегда клеят специальную противоударную пленку. При механическом воздействии частички стекла не разлетятся, а останутся за пленкой на поверхности двери.

Зеркальный фасад часто декорируют рисунками, нанесенными пескоструйным методом. В ходе такой обработки воздушную струю с частичками твердого материала направляют на зеркало, что позволяет создать узор или сделать поверхность матовой. Единственный недостаток такого полотна – это его «нежность» и неустойчивость к загрязнениям.

Фотопечать

На поверхность шкафов-купе специальной краской наносят рисунок, выбранный покупателем. Фотокраска не растекается, поэтому качество печати всегда будет очень высоким. Изображение не выгорает, не стирается и не портится из-за влияния влаги.

Лакированный фасад

Глянцевая дверца – очень эстетичный вариант. Лаком можно покрыть полотна, уже обработанные с применением технологии, описанной в предыдущем пункте. Блестящая поверхность отбивает свет, поэтому такой шкаф можно поставить в комнате, окна которой выходят на запад и север. Недостаток глянцевых створок - отпечатки пальцев.

Если вы считаете, что мебель должна быть не только вместительной, но и красивой, лучшее решение – это шкафы купе. Купить мебель со стильными фасадами на заказ или из каталога можно в интернет-магазине MaxMebel. Выбирайте стильный вариант под любой современный интерьер.