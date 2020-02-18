Как происходит покупка авто из США на самом деле

За последние несколько лет украинцы все больше стали приобретать машины из Америки, ведь за океаном они стоят гораздо дешевле. Но настолько ли прост сам процесс покупки?

Общая информация об аукционах

Обо всех нюансах покупки согласилась рассказать компания по доставке авто из США https://americamotors.com/. Стоит сразу отметить, что продажа американских машин осуществляется на аукционных торгах. Они могут быть как офлайн так и онлайн, но покупатели из предпочитают пользоваться вторым вариантом.

Правила торгов максимально просты и понятны для пользователя: нужно сделать ставку на понравившееся авто, а выигрывает тот, кто предложил наибольшую сумму. Аукционы могут быть публичными и закрытыми. Так вот, со вторыми может работать только ограниченный круг людей, компаний.

Особенности подбора авто

Решение купить машину принимается на основе:

описания лота;

прикрепленных фото транспортного средства;

информации из доступных источников по VIN.

Подобной информации не всегда достаточно для объективной оценки лота, поэтому можно дополнительно воспользоваться услугами экспертов, проверить историю авто. Но стоит учесть, что такие услуги предоставляются за отдельную плату.

Часто с первого раза не получается купить автомобиль по той цене, которая устраивает. Поэтому всегда нужно иметь «запасной» вариант авто, который можно будет выкупить, если, например, ставка не сыграла на предыдущем.

Специфика покупки

Процесс оформления сделки купли-продажи осуществляется только в том случае, если ставка на выбранный лот сыграла, а участник стал победителем торгов. После этого аукцион в личный кабинет сбрасывает необходимую информацию, высылает счет для оплаты.

Дополнительно процесс покупки включает:

оформление необходимого пакета бумаг;

организацию транспортировки авто к ближайшему порту;

таможенное оформление.

Стоит учесть, что отказаться от ставки во время действия торгов невозможно. Ее должны перебить большей суммой. Также еще до торгов обязательно внесение залога, которое, если участник отказывается от выигранного лота, не возвращается. То есть, хотите того или нет, но при отказе от лота (независимо от причин), придется потратиться.

Транспортировка и сложности процесса

После того, как все бюрократические моменты решены – автомобиль доставляется на терминал компании-перевозчика, а после погрузки в контейнер в ближайший порт. И, соответственно, чем больше расстояние от площадки до терминала, тем выше будет стоимость перевозки.

Автомобиль загружается в контейнер, где его надежно фиксируют, чтобы избежать дополнительных повреждений, и после этого контейнер отправляют в порт. Стоимость и время доставки зависит от конечного пункта маршрута. После того, как судно прибыло в порт назначения, контейнер расформировывается и автомобиль, пройдя таможенную очистку, доставляется в город проживания победителя аукциона.

Заключение

Как видим, в процессе покупки авто из Америки сложности начинаются еще до выбора авто и победы в аукционе. Нужно иметь валютный счет для оплаты лота, оформить документы, самостоятельно организовать транспортировку, пройти процедуру таможенного оформления и т.д. Чтобы этого избежать, не тратить время и нервы, миновать трудности, обращайтесь в компанию по доставке американских автомобилей – America Motors.