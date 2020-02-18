Группа Ferrero утвердила консолидированную финансовую отчетность по состоянию на 31 августа 2019 года с оборотом 11,4 млрд евро
Ferrero International S.A., холдинговая компания Группы Ferrero, утвердила свою консолидированную финансовую отчетность за год, завершившийся 31 августа 2019 года. По данным на эту дату Группа Ferrero включает в себя 104 компании и 31 производственное предприятие. Продукция Ferrero реализуется более чем в 170 странах мира — напрямую или через авторизованных дистрибьюторов.
Несмотря на неопределенную ситуацию на мировом рынке, а также серьезные вызовы и тенденции, которые наблюдались в отрасли, в 2018/2019 году Группе Ferrero удалось улучшить достигнутые ранее результаты. Ferrero продолжила инвестировать в развитие своих брендов, сохраняя на высоком уровне доходы от основной деятельности и расширяя масштабы собственных научно-исследовательских проектов.
Группа, во главе которой стоят Председатель правления Джованни Ферреро и Генеральный директор Лапо Чивилетти, завершила финансовый год с консолидированным оборотом в 11,4 млрд евро, что на 6,2% больше по сравнению с предыдущим отчетным периодом (10,7 млрд евро).
Объем продаж готовой продукции вырос почти на 6% в основном за счет рынков Германии, Франции и США.
В список брендов, ставших лидерами с точки зрения чистого объема продаж готовой продукции, вошли Nutella®, Ferrero® Rocher, Kinder Bueno®, охлажденные и чистые сезонные продукты. Кроме того, увеличению чистых продаж способствовал также запуск на некоторых рынках новых продуктов – таких, как Nutella Biscuits® и Kinder Cards®.
Средняя численность персонала Группы в 2018/2019 финансовом году составила 33 003 человека, что превышает показатель 2017/2018 года (31 748 человек). По состоянию на 31 августа 2019 года в штате компании числилось 36 372 сотрудника (годом ранее, на 31 августа 2018 года, численность персонала составляла 35 146 сотрудников).
В течение последнего отчетного года Группа продолжала инвестировать в модернизацию и расширение своих производственных предприятий, претворяя в жизнь стратегию устойчивого развития в полном соответствии со взятыми на себя обязательствами в предпринимательской и социальной сферах. Реализация ключевых направлений корпоративной стратегии позволяет компании постоянно повышать качество и конкурентоспособность своей продукции, уделяя в то же время повышенное внимание таким аспектам, как свежесть и безопасность продукции, а также выполнению своих обязательств в области охраны окружающей среды.
Группа продолжила свою стратегию технологического развития за счет расширения производственных мощностей. Общий объем капиталовложений в этой сфере составил 663 млн евро. Наиболее крупная часть от общего объема капиталовложений пришлась на основные производственные средства и оборудование (580 млн евро), главным образом в Италии, Германии, Польше, Канаде, Франции, Бельгии, а также на достройку нового здания штаб-квартиры в Люксембурге.
В июле 2019 года Группа Ferrero завершила сделку по приобретению у компании Kellogg бизнеса по производству отдельных видов печенья. Приобретение включало в себя большую линейку брендов, в том числе культовой марки Keebler®, самой продаваемой марки Famous Amos®, семейной марки премиум-класса Mother's® и Murray® без сахара, а также Little Brownie Bakers®, неизменно поставляемой в Girl Scouts («Девочки-скауты Америки»).
В июле 2019 года Группа Ferrero также завершила приобретение контрольного пакета акций фабрики мороженого Comaker (ICFC) Group - испанской группы, работающей в сфере производства и дистрибьюции мороженого с частными торговыми марками, в основном для розничной торговли и общественного питания.
Результаты обоих приобретений полностью отражены в консолидированном отчете по состоянию на 31 августа 2019 года в соответствии с применимыми стандартами бухгалтерского учета.
Люксембург, 18 февраля 2020 года