8 марта Aniko Dolidze Big Band сыграют праздничный концерт в Киеве

Столичный концерт-холл приглашает встречать весну вместе с очаровательной Анико Долидзе и ее виртуозным биг-бэндом. 8 марта Aniko Dolidze Big Band сыграют концерт "Леди эпохи биг-бэндов" в Caribbean Club Concert Hall.

Музыканты погрузят гостей в изысканные времена – свинг яркий, виртуозный, мелодичный. Невозможно устоять перед музыкой, которую писали лучшие композиторы эпохи, легендарные виртуозы задавали “золотые” стандарты исполнения, а голосом и душой композиций становились без преувеличения самые мощные вокалистки прошлого столетия!

Пет Фрайдей, Анита О’Дей, Хелен Уорд, Джун Кристи, Хелен О’Коннелл, Марта Тилтон, Хелен Форрест, Айрин Дэй и The Clark Sisters — они покорили сцену и вошли в историю. Уже 8 марта их песни прозвучат в уютном Caribbean Club Concert Hall.

"Для меня этот концерт - дань уважения тем, кто создал для нас язык и формы, создал для нас фундамент и мы продолжаем протягивать эти невидимые нити из прошлого в будущее. Я не перестаю учиться у этих великих женщин, и поражаюсь их тонкому вокальному мастерству, изяществу и умению держаться на сцене. Каждый раз открываю что-то новое. Каждый раз вдохновляюсь!", - рассказывает Анико Долидзе.

Анико Долидзе - вокалистка и бэнд-лидер проекта Aniko Dolidze Big Band. Она собрала в своем оркестре семнадцать первоклассных джазовых музыкантов, которые не только чутко поддерживают солистку аккомпанементом, но и подрывают зал головокружительными импровизациями.

8 марта вас ждет концерт-подарок и концерт-экскурсия в мир истинного искусства от Aniko Dolidze Big Band.

Купить билеты на концерт можно на сайте: http://bit.ly/2P8SuDp.