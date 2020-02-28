iPhone SE 2: последние новости и слухи
Не секрет, что одним из самых успешных смартфонов компании Apple стал iPhone SE, поэтому фанаты с нетерпением ждут выхода второго поколения устройства. Предположительно, новинку представят уже в марте 2020 года. Подробнее о новом iPhone SE 2 расскажет популярный интернет-магазин stylus.ua.
iPhone SE 2: коротко о главном
Внешне Айфон СЕ 2 будет отличаться от предшественника. Ожидается, что новинка получит корпус от iPhone 8, а начинку от 11. Устройство будет выполнено из стекла и металла, возможно будет защита от воды и пыли по стандарту IP67. На задней панели установят одинарную камеру, как в iPhone XR.
Производительность и автономность нового уровня
Большинство экспертов уверены, что Айфон SE 2 получит процессор A13 Bionic, установленный в iPhone 11, другие предполагают, что новинка выйдет на A12 Bionic (iPhone XS). В любом случае Apple удастся достичь идеального баланса между автономностью и производительностью. Объем оперативной памяти неизвестен, вероятно, он составит 3 Гб. Цена нового Айфона будет зависеть от объема встроенной памяти, ожидаются модификации на:
- 64 Гб;
- 128 Гб;
- 256 Гб.
Возможности установить карту памяти не будет.
Операционная система и автономность
Базироваться Айфон SE 2 будет на новой iOS 13, с ее появлением улучшились алгоритмы машинного обучения и технологии станут работать быстрее.
Также ожидается прирост автономности. Новинка получит емкий аккумулятор и сможет работать целый день без подзарядки. Если верить слухам, то производитель укомплектует смартфон быстрым зарядным устройством и реализует технологию беспроводной зарядки.
Камера в Айфон SE
Смартфон оснастят одинарной камерой. Но несмотря на отсутствие дополнительного объектива, она хорошо справится с фото в портретном режиме с эффектом боке. Хотя во флагманских моделях для этого используется дополнительный модуль.
Если информация подтвердится, камера iPhone SE получит те же характеристики, что и в iPhone XR, а именно:
- светосила f/1.8;
- 5-кратный цифровой зум;
- портретный режим с функцией «Глубина» и три варианта освещения;
- оптическая стабилизация изображения;
- вспышка True Tone;
- панорамная съемка с разрешением 63 Мп;
- автофокус Focus Pixels;
- функция Smart HDR.
- Съемка видео будет вестись в формате 4К, разрешение фронтальной камеры составит 12 Мп.
Будет ли поддержка 5G?
Apple не торопится выпускать Айфон с сетями пятого поколения, скорее всего, 5G появится в Айфонах 12, которые представят на сентябрьской презентации. Среди остальных коммуникаций будут:
- 3G и 4G;
- Wi-Fi;
- Bluetooth;
- GPS, ГЛОНАСС, A-GPS;
- модуль NFC.
- Зарядка будет осуществляться через порт Lightning, разъема 3,5 мм не будет.
Дата выхода и цена iPhone SE 2
Сколько стоит iPhone SE 2 пока неизвестно, всю информацию узнаем после официальной презентации. Предварительная дата выхода новинки — конец марта 2020 года. Пока вы можете оформить предварительный заказ на stylus.ua.