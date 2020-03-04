Команда 1+1 Digital объявила о проведении 1+1 Digital Weekend в 2020 году

Уже третий год подряд команда 1+1 Digital будет проводить серию образовательных ивентов в формате 1+1 Digital Weekend, в фокусе которых тематики контента, медиа и технологий, что их меняют. В 2020 проект снова начнется с серии бесплатных образовательных мероприятий 1+1 Digital Weekend.Regions и завершиться gala-финалом в Киеве.

В рамках регионального образовательно-социального турне 1+1 Digital Weekend посетит 21 марта Днепр, 16 мая Мариуполь и 6 июня Львов. В этом году участников ждет однодневный интенсив «Inspire & Use». Команда 1+1 Digital поделится опытом собственных кейсов и расскажет об особенностях создания продуктов на пересечении технологий и медиа − от разработки проекту, креатива, сторителинга к адаптации и монетизации контента на различных платформах. Программа в городах доступна на сайте.

«В прошлом году мы впервые посетили регионы с программой 1+1 Digital Weekend и получили огромное количество запросов от участников, которые приезжали из других городов. Мы с командой были поражены, насколько заинтересованной и вовлеченной была аудитория, и убедились, что в регионах на самом деле не хватает мероприятий, которые бы раскрывали тематику диджитал-направления. Поэтому в этом году мы расширили географию нашего образовательного турне, чтобы продолжить делиться своими знаниями и опытом», − рассказывает Анна Ткаченко, директор 1+1 Digital и Инновации.

Программа мероприятия в Киеве уже в ближайшее время будет опубликована на сайте проекта, а пока в участников есть возможность приобрести билет на мероприятие по цене Soniс-type. Как и в прошлом году, мероприятие в столице будет non-profit, то есть организация мероприятия обеспечивается за счет вырученных средств.

Напомним, что в прошлом году 1+1 Digital Weekend состоялся в Одессе, Харькове, Ивано-Франковске и Киеве, мероприятие в целом посетило более 2000 участников. Как это было в прошлом году в Киеве, можно вспомнить здесь:

Присоединиться к ивенту:

1+1 Digital Weekend. Dnipro

1+1 Digital Weekend. Mariupol

1+1 Digital Weekend. Lviv

1+1 Digital Weekend. Kyiv