Что нового в марте покажет детский канал ПЛЮСПЛЮС

Весну на ПЛЮСПЛЮС открывают сразу несколько новых продуктов и продолжение мультипликационных хитов. Абсолютная премьера в Украине – анимационный сериал «Запутанная история» – о приключениях Рапунцель стартует на телеканале и, кроме того, начнется показ нового сезона «Бейблейд. Взрыв. Взлет». А также выйдут новые серии мультсериала «Элвин и бурундуки».

История о девушке с волшебными волосами получит продолжение в форме мультсериала «Запутанная история», который начнется на канале ПЛЮСПЛЮС с 10 марта в 20:15. Рапунцель пытается узнать тайну своих волос, встречая происшествия на своем пути, ей придется еще многому научиться, прежде чем она будет готова встретить свою королевскую судьбу.

Новый сезон «Бейблейд. Взрыв. Взлет» стартует с 16 марта и станет продолжением саги о школьниках-блейдерах, которые в игре соревнуются за первенство. Путь главных героев к славе не будет легким, ведь им встретится множество жестких конкурентов, победить которых будет возможно только установив настоящую связь внутри команды.

Кроме того, в марте стартуют новые серии американо-французского мультсериала «Элвин и Бурундуки». На этот раз Теодор, Чиппет, Саймон и Элвин продолжат попадать в нестандартные ситуации, которые является результатом их решений и не всегда рационального поведения. Но любовь Бурундуков к приключениям останется неизменной.