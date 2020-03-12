На выходных канал УНИАН ТБ покажет матчи УПЛ «Десна» – «Мариуполь» и «Заря» – «Олимпик»

В эти выходные на телеканале УНИАН ТБ состоится две прямые трансляции матчей 20 тура Украинской Премьер-Лиги «Десна» – «Мариуполь» и «Заря» – «Олимпик».

Трансляция игры «Десна» – «Мариуполь» стартует в эфире субботу, 29 февраля, в 14:00. Это очень важный матч для обоих соперников, поскольку «Десна» ведет борьбу за медали турнира, а «Мариуполь» пытается попасть в главную шестерки УПЛ.

Матч «Заря» – «Олимпик» будет показан в прямом эфире воскресенье, 1 марта, в 14:00. Луганчани являются реальными претендентами на «серебро» УПЛ, а дончани прилагают все усилия, чтобы не оказаться среди неудачников соревнований, поэтому цена победы является для этих команд очень высокой.