Директор КБ "Южное" за февраль получил зарплату свыше миллиона гривен

Зарплата руководителя «Южного» превысила доход президентов многих стран. В феврале Александру Дегтяреву, стоящему во главе госпредприятия, выдали на руки почти 1 056 000 гривен.

Общие доходы гендиректора предприятия, запускающего украинские разработки в космос, за один месяц составили более 1,2 миллиона гривен.

В феврале Александру Дегтяреву, главе КБ «Южное», за исполнение рабочих обязанностей выплатили 1 055 901 грн. Об этом свидетельствует его декларация, поступившая в Единый государственный реестр деклараций, пишет "112 Украина".

Это не все февральские начисления: в начале месяца руководитель КБ получил более 175 000 гривен. Общая сумма месячного заработка составила 1 231 510 грн.

Доход главы основного центра космических разработок Украины вырос, по сравнению с декабрем. Но уже тогда перевалившие за миллион выплаты Дегтяреву сопоставляли с окладом Дональда Трампа: американский лидер получает меньше — порядка 800 тыс. грн.

Александр числится в десятке руководителей государственных предприятий с самой высокой зарплатой. В январе он задекларировал более 450 тысяч грн, хотя три года назад ему платили в три раза меньше. В 2016 году Дегтярев был уволен Государственным космическим агентством за финансовые нарушения, но вернул себе пост через суд.

Если взглянуть на финансовый отчет конструкторского бюро за девять месяцев прошлого года, чистой прибыли у организации только 20,6 тыс. грн. Средний уровень зарплат по предприятию, согласно данным этого же документа, — 18,33 тыс. грн. Получается, что в феврале Дегтяреву начислили в 67 раз больше, чем получают его сотрудники.