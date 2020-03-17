"ВиДи Юникомерс" поставила 7 современных "скорых" для Донецкой области

Компания "ВиДи Юникомерс" передала 7 современных автомобилей скорой помощи собственного производства Донецкому областному центру экстренной медицины и медицины катастроф.

Процедура передачи автомобилей, изготовленных в рамках пилотного проекта по реформированию системы экстренной медицинской помощи, состоялась во вторник, 17 марта, в г. Краматорск.

Автомобили собраны на базе шасси Ford Transit L2H3, который оснащен инновационным дизельным двигателем, соответствующим экологическому стандарту Евро-6. Но главное преимущество "скорых" производства "ВиДи Юникомерс" – увеличенный, по сравнению с аналогами, объем и высота кузова, что обеспечивает максимально удобные условия для работы медбригады. Кроме того, данный автомобиль в базовой комплектации оснащен подогревом лобового стекла и парковочными датчиками, что делает его эксплуатацию более удобной в различных условиях.

"Я уверен, что жители и медицинские работники Донецкой области по достоинству оценят качество и надежность "скорых" нашего производства. Они произведены на базе шасси, которые успешно справляются со своими задачами на дорогах Европы и уже успели хорошо зарекомендовать себя в нашей стране. Конечно же, автомобили оснащены самым современным медицинским оборудованием от ведущих мировых производителей.

В ближайшее время аналогичный автомобили получат и другие регионы, которые принимают участие в пилотном проекте, в частности Одесская область. Уверен, эти "скорые" будут очень полезны медикам в сложившихся условиях угрозы эпидемии", - отметил Генеральный директор группы VIDI Максим Яворский.

"ВиДи Юникомерс" входит в состав группы VIDI – одного из крупнейших отечественных авторитейлеров, лидера автомобильного рынка в Украине.

"ВиДи Юникомерс" специализируется на производстве автомобилей специального назначения для государственных и частных структур. С начала работы в 2006 году компания произвела 1389 автомобилей, в т.ч. 444 автомобиля скорой помощи.

Для создания автомобилей скорой помощи на базе Ford Transit L2H3 использовался специальный нетоксичный медицинский пластик, который легко моется. Кроме того, компания разработала собственный интерьер: управление всеми системами в отсеке для работы медбригады в нем сосредоточено в одной точке, все дверцы полочек открываются по принципу "слайдера" и фиксируются автоматически в любом положении, все зоны отсека имеют отличное освещение, капельницы закрепляются на специальном приспособлении на потолке.

Группа VIDI работает более 25 лет и в настоящее время занимает 5,6% автомобильного рынка Украины. В компании работает около 1000 сотрудников со средней заработной платой 26,4 тыс. грн. В 2019 году компания заплатила 253 млн. грн. налогов в бюджеты разных уровней.

Пилотный проект по реформированию системы экстренной медицинской помощи утвержден постановлением Кабинета министров Украины № 425 от 22 мая 2019 года.