Одесская область накануне эпидемии рискует остаться без "скорых": на решение осталось 4 дня

Одесская область останется без современных автомобилей скорой медицинской помощи, если ответственные лица Одесской областной государственной администрации до 22 марта 2020 года не опубликуют на Prozorro согласованное и подписанное 17 января 2020 года дополнительное соглашение № 3 к договору о поставке 85 "скорых".

Данное соглашение было подписано между производителем автомобилей скорой помощи ООО "ВиДи Юникомерс" и КУ "Одесский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф". Со стороны центра документ подписал и.о. генерального директора Владислав Терлецкий.

По состоянию на утро 18 марта, т.е. спустя 2 месяца после подписания документа, в нарушение всех требований Закона "О публичных закупках", документ на сайте Prozorro не опубликован.

Со своей стороны, ООО "ВиДи Юникомерс" уже подготовило 85 "скорых" для поставки в регион. Они ожидают только доукомплектации медицинской техникой, перечень которой был согласован указанным соглашением.

Сложившуюся ситуацию ООО "ВиДи Юникомерс" расценивает как сознательную попытку должностных лиц Одесской облгосадминистрации сорвать тендер в пользу компании-поставщика медоборудования ООО "Ксенко".

Именно с этой компанией было изначально достигнута договоренность об оснащении автомобилей скорой помощи для Одесского региона. Однако после победы ООО "ВиДи Юникомерс" на тендере, ООО "Ксенко" отказалось предоставить ценовое предложение на медоборудование, несмотря на три запроса и все наши попытки наладить конструктивный диалог о поставке.

Данный факт поставил под угрозу выполнение пилотного проекта Кабинета министров Украины по развитию системы экстренной медицинской помощи и, в частности, поставку "скорых" в Одесскую область. Поэтому ООО "ВиДи Юникомерс" приняло решение использовать для оснащения автомобилей скорой помощи аналогично медицинское оборудование других производителей.

Это решение полностью соответствует положениям закона "О публичных закупках", т.к., чтобы выполнить свои обязательства, ООО "ВиДи Юникомерс" предлагает заменить часть из предварительной номенклатуры оснащения оборудованием более высокого класса. При этом не перечень оборудования, ни сумма договора не меняются.

Вывод о том, что новое оборудование лучшего качества, подтвержден официальным сертификационным органом – ГП "Украинский медицинский центр сертификации". В ответе Центра от 03.01.2020 за № 4 сказано, предложенные на замену изделия медицинского назначения имеют лучшие технические параметры и эксплуатационные характеристики, и при замене ими предложенного ранее оборудования это приведет к улучшению качества предмета закупки – т.е. "скорых".

Таким образом, Одесская область, медики и пациенты выиграют.

Однако вместо понимания со стороны КУ "Одесский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф" мы столкнулись с прямым саботажем и информационной атакой на нашу компанию.

В СМИ появились фейковые сообщения о том, что ООО "ВиДи Юникомерс" отказался от поставок "скорых" в Одесскую область. А также на порталах сомнительной репутации, вроде "Антикора" были опубликованы документы и материалы служебной переписки, якобы свидетельствующие о каких-то нарушениях и растратах со стороны компании, выигравшей тендер.

Данная информация абсолютно не соответствует действительности. Денежные средства за автомобили скорой помощи находятся на счете компании в Государственной казначейской службе Украины. Расходовать эти средства можно только на цели, связанные с производством: покупку комплектующих, выплату зарплат и т.п. На данный момент из 165 млн. грн., которые поступили на указанный счет, оплачено:

поставка автомобилей-шасси – представителю завода-производителя в Украине;

поставка комплектующих и материалов для переоборудования – представителям производителей в Украине;

аренда производственных помещений, налогов и заработной платы сотрудников в сумме 1,7% от общей стоимости контракта; причем оплата заработной платы осуществлялась напрямую с казначейского счета на зарплатные карты сотрудников.

Таким образом, с момента получения все звучавшие в адрес ООО "ВиДи Юникомерс" обвинения – прямая ложь!

ООО "ВиДи Юникомерс" официально подтверждает полную готовность к поставке партиями "скорых" в Одесскую область.

Просим заказчика – "Одесский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф" – соблюсти процедуру, предусмотренную Законом "О публичных закупках" и разместить на Prozorro дополнительное соглашение к договору поставки от 17 января 2020 года.

Также обращаем внимание на тот факт, что 17 марта 2020 года на пресс-конференции председатель Одесской обладминистрации Максим Куцый заявил, что Одесская ОГА готова принять автомобили скорой помощи от подрядчика – ООО "ВиДи Юникомерс". А задержка с публикацией документов вызвана неким спором между субподрядчиками. В связи с этим мы призываем Офис Президента, Кабинет министров Украины и другие органы государственной власти помочь урегулировать данную ситуацию, чтобы Одесская область не осталась без автомобилей скорой помощи накануне эпидемии.

Справка

ООО "ВиДи Юникомерс" является производителем спецавтомобилей и входи в группу "VIDI". За время своей работы "ВиДи Юникомерс" поставил различным медучреждениям 450 "скорых". Среди клиентов компании – частные клиники Одессы – "Интосана" и "Одрекс". Кроме того, компания производит бронированные инкассаторские автомобили, которых за время работы выпущено около 950 единиц.

Группа VIDI – это 5,6% автомобильного рынка Украины, около 1000 человек работающих, объем реализации – 5,6 млрд. грн. в год, 253 млн. грн. налогов в 2019 году – 253 млн. грн., средняя зарплата 26,4 тыс. грн., более 25 лет на рынке.

Автомобили скорой помощи для Одесской области произведены на базе Ford Transit L2H3 с экологичным двигателем стандарта ЕВРО-6, обогревом лобового стекла, парктроником и круиз-контролем в базовой комплектации.

Для переоборудования медицинского салона использовался специальный нетоксичный медицинский пластик, который легко моется и устойчив к средствам дезинфекции. Кроме того, компания разработала собственный интерьер: управление всеми системами в отсеке для работы медбригады в нем сосредоточено в одной точке, все дверцы полочек открываются по принципу "слайдера" и фиксируются автоматически в любом положении, все зоны отсека имеют отличное освещение, капельницы закрепляются на специальном приспособлении на потолке.