Онлайн-жизнь на карантине. CodeKY.art - маркетплейс для художников и арт-мастеров

www.codeky.art -

уникальная платформа, которая позволяет художникам разных направлений презентовать себя, найти аудиторию и коммерциализировать свою деятельность. Он открывает немало перспектив как для мастеров, так и для бизнес-партнеров.

Автор художественной платформы, Юлия Ковалева убеждена, что проект предоставляет прекрасную возможность тем, кто знает Украину лишь из новостей, в живую увидеть ее потенциал и убедиться, что наше государство - креативное, талантливое и прогрессивное.

Широкие возможности

Международная платформа современного искусства в Украине CodeKY.ART представляет собой удобный и доступный market-place, где художники, скульпторы, декораторы, дизайнеры и другие создатели прекрасного могут начать собственный online-бизнес: открыть на сайте личный кабинет и предлагать свои произведения на продажу. Для этого достаточно лишь сделать качественные фотографии и четкое описание работ - и можно начинать! Также авторы могут вести собственные блоги на платформе и делиться с читателями своим видением современного искусства - свободно и без цензуры.

Во времена карантина, для поддержки украинских художников, мы решили ввести раздел бесплатного размещения работ - "Storage", на украинском "хранилище".

Он начнет действовать с середины апреля 2020г. Это будет большой раздел с возможностью продавать любые авторские произведения стоимостью от 300 грн в любом количестве. Данный раздел не будет иметь преимущество платного раздела, но позволит художникам разного направления (художникам, скульпторам, керамистам и другим) бесплатно представить свои работы с целью их продажи. Все условия продажи товаров будут представлены на сайте.

Для тех, кто хочет не просто продать свои картины, но и презентовать свое авторство и видение искусства, делать свое имя популярным на просторах интернета, привлечь широкую аудиторию поклонников вашего творчества на международном арт-рынке, мы предлагаем:

- Размещение работ с целью их презентации и продажи, с указанием активного имени автора, ведущего в раздел биографии.

- Размещение личной биографии автора и презентации полного каталога размещенных работ автора под биографией.

- Возможность размещения своих персональных, продвигаемых Codeky статей в собственном Блоге. Оказание помощи редакцией Сodeky в написании статей для блога при необходимости.

- Возможность размещения 3 бесплатных объявлений в месяц на доске объявлений об арт-услуге.

- Участие в коллаборациях партнерской программы Codeky.art (представление авторов с платного раздела в общих мероприятиях с партнерами или на их площадках). Участие в выставках или мероприятиях.

- Рекламное и контекстное продвижение онлайн-платформой. Информации о Вашем авторстве и вашем контенте на трех языках (английском, украинском, русском)

- Представление ваших работ и имени в различных PR-действиях, материалах при освещении платформы для их популяризации.

Платформа принимает работы как известных художников, так и начинающих. Размещение в платном разделе стоит 1,5% от стоимости размещенных работ в месяц. Для студентов творческих профессий скидка 50%. CodeKY.ART не участвует в продаже, а лишь предоставляет рекламную поддержку и помогает авторам найти аудиторию - покупателей, коллекционеров и меценатов. Здесь коллекционеры смогут распродать свои коллекции и дополнить их новыми работами.

Выгодное сотрудничество партнерской программы во время карантина онлайн.

На платформе действует партнерская программа. Главная цель CodeKY - объединить вокруг идеи поддержки и развития современного искусства в Украине и мире, компании партнеров различных сфер деятельности разных стран. Компании - партнеры могут размещать на нашем ресурсе рекламные материалы или сотрудничать путем интеграции онлайн-ресурсов в достижении общих коммерческих интересов.

Собрать миценатов и спонсоров, которые поддержат создание всеукраинского студенческого конкурса художников ОНЛАЙН, который будет проводиться в течение года. Победители получат гранты на обучение у авторитетных мировых мастеров. Программа будет осуществляться совместно с мировыми университетами-партнерами.