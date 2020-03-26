В издательстве #книголав вышла книга известного украинского психолога Елены Любченко о том, как стать счастливым человеком

В издательстве #книголав вышла книга психолога Елены Любченко «Переписать жизнь: как и что менять, чтобы стать счастливым человеком». В издании автор рассказывает, где искать причины, когда кажется что все отлично, но ощущение счастья все равно нет. Елена Любченко приводит примеры из своей психологической практики и разбирает на реальных кейсах причины беспокойства и плохого настроения. Также она дает советы, что делать в подобных ситуациях.

«Основная цель книги — донести всем, что делать изменения в своей жизни не страшно. Я хочу, чтобы каждый человек задумался, как проходит жизнь и почувствовал всю ее важность. На страницах книги я апеллирую к читателям через истории других людей, а также даю советы и простые психологические практики. Это поможет влиять на ход и качество жизни многих» — рассказывает автор Елена Любченко.

Елена Любченко — кандидат психологических наук, тренер и медиапсихолог. Она работает с такими темами как эмоциональное и профессиональное выгорание, супружеская жизнь, психологию выбора.

«Часто бывает в жизни, когда мы понимаем, что все идет не так, но не осознаем причины. Или же считаем, что у нас все замечательно, но радости нет. Книга Елены Любченко помогает разобраться с этими вопросами и «переписать свою жизнь» в лучшую сторону»,— комментирует основатель издательства Светлана Павелецкая.

Книга появиться в продаже весной в книжных магазинах, а также специализированных и неспециализированных сетях.