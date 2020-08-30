Компания I-Coal: ТОП-5 фактов о польском угольном трейдере

Польская компания I-Coal Sp. z o.o. с 2016 года работает на европейском рынке угля, обеспечивая крупные поставки угля разных марок на предприятия – тепловые станции, металлургические и строительные заводы Европы. Что известно о польском трейдере, и работает ли компания с Украиной?

Уголь – важнейшая составляющая производственного цикла в различных отраслях. Потребителями угля являются тепло- и электрогенерирующие станции, предприятия жилищно-коммунального сектора и обогатительные фабрики. Уголь марки Т используется некоторыми электростанциями, а также производителями цемента и предприятиями металлургии. Уголь марки Д и ДПК часто используется на электростанциях и предприятиях ЖКХ. Уголь марки СС необходим некоторым электростанциям вместе с другими марками для улучшения экономики электрогенерации. Согласно большинству прогнозов крупнейших аналитических агентств мира, мировой спрос на уголь будет расти не менее чем на 1% ежегодно в 2021-2040 годах. В 2040 году, ожидается, что страны азиатско-тихоокеанского региона будут потреблять 4/5 экспорта угля. Сейчас уголь составляет 48% энергетического баланса для этого региона. Но и страны Евросоюза, несмотря на политику «зеленой электроэнергии», пока не могут отказаться от использования угля. Тем более, что речь не только в угле для генерации электроэнергии и тепла, но и в работе сотен предприятий Польши, Чехии, Словакии, а также Украины, где уголь используется как важная составляющая производственного цикла. Чтобы обеспечить европейские предприятия углем, в Европе работает один из самых успешных трейдеров – польская компания I-Coal. Что мы о ней знаем?

Факт №1. I-Coal поставляет уголь европейским предприятиям более 4 лет.

Компания I-Coal – молодой польский трейдер, была зарегистрирована в Национальном судебном реестре и получила статус торговца углем в Катовице (Польша) в 2016 году. Компания довольно быстро наладила поставки угля из России в страны ЕС – Польшу, Чехию, Германию, Словакию. С 2018 года I-Coal работает с украинскими предприятиями.

Факт №2. I-Coal не занимается продажей угля, добытого на оккупированных территориях Донбасса.

Принципиальная позиция польской компании – не сотрудничать с предприятиями, расположенными на территориях, которые не контролирует Украина. Уголь, который везет трейдер в страны ЕС, в основном, произведен на горнодобывающих предприятиях РФ (в Кузбасском регионе).

Факт №3. I-Coal предлагает уголь всех марок для потребностей самых разных предприятий.

Польский трейдер – это компания сильных и ответственных профессионалов, которые предлагают покупателям широкий спектр угольной продукции. Сотрудники компании вникают во все тонкости производственной цепи заказчика, а значит, готовы организовать поставку самого качественного угля марки А – антрацит и Т — тощий, уголь газовой группы (Г – газовый и ДГ – длиннопламенный газовый).

Факт №4. Качество антрацита, поставляемого I-Coal, всегда самое высокое.

Антрацит - наиболее предприятиями металлургической и химической промышленности. Этот уголь обладает высокой калорийностью, имеет низкое содержание серы и летучих веществ. Покупателям I-Coal предлагается уголь, обладающий разными параметрами по калорийности, зольности, содержанию влаги и серы. Все зависит от клиента и его потребностей. Специалисты компании знают, что разным предприятиям необходим уголь различных фракций. Большинство контрактов по антрациту - это фракции 25-70.

Факт №5. I-Coal оказывает полный комплекс услуг по доставке угля

Польская компания готова взять на себя все заботы о логистике, предложив покупателю комплекс услуг. Это значит, что клиенту не нужно заниматься головоломкой, связанной с транспортом и документами, ведь I-Coal и ее эксперты готовы организовать доставку угля, подготовку необходимых документов, таможенное оформление, получение сертификата качества угольной продукции. И, конечно, компания готова обеспечить логистический сервис и хранение угля. Трейдер доставляет угольную продукцию на терминал, склад или непосредственно на предприятие заказчика – все по договоренности с конкретным предприятием. А что касается способов поставок, то I-Coal всегда готова предложить самые надежные: антрацит обычно перевозят железнодорожным и автомобильным транспортом, а энергетический уголь компания поставляет по железной дороге партиями 1500-2400 тонн.