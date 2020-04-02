ООО "ВиДи Юникомерс" и Одесский центр экстренной медпомощи согласовали вопросы о поставке в регион 85 "скорых"

ООО "ВиДи Юникомерс" и КУ "Одесский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф" заключили дополнительное соглашение, которое дает возможность компании поставить в Одесский регион 85 "скорых" типа В с оборудованием улучшенных характеристик.

В настоящее время соглашение уже обнародовано на платформе Prozorro (https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-09-05-000370-c), а сотрудники "ВиДи Юникомерс" начинают дооснащение автомобилей медицинским оборудованием, чтобы как можно скорее передать их врачам области.

"Мы благодарим Офиса президента, Кабинет министров и Одесскую ОГА за содействие в налаживании взаимопонимания. Коллектив ООО "ВиДи Юникомерс" понимает свою ответственность перед Правительством, Президентом Владимиром Зеленским, которые в эти дни прилагают чрезвычайные усилия для преодоления эпидемии, а также перед гражданами Украины, и сделает все, чтобы как можно быстрее выполнить свои обязательства в рамках пилотного проекта Кабмина по реформированию системы экстренной медицинской помощи", - отметил директор ООО "ВиДи Юникомерс" Олег Любченко.

Он также выразил надежду, что в дальнейшем конкуренты компании не будут прибегать к распространению ложной информации и грязных фейков об ООО "ВиДи Юникомерс" в СМИ, воздержатся от оценки деятельности и качества продукции компании, и не будут другими способами пытаться повлиять на коммерческую деятельность ООО.

Напомним, из-за эпидемии коронавируса возникла задержка в поставке предварительно предусмотренного оборудования субподрядчиками ООО "ВиДи Юникомерс". В связи с этим компания предложила заказчику – КУ "Одесский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф" осуществить поставку 85 автомобилей скорой медицинской помощи, заменив оборудования на аналоги с лучшими характеристиками, которые полностью соответствуют установленным требованиям. В частности, вместо ряда элементов китайского производства – установить аналоги корейских, турецких и европейских производителей, которые обеспечат комфортные условия работы медперсонала и удобство при транспортировке пациентов. Сам перечень оборудования и цена договора остаются неизменными.

После ряда консультаций, в т.ч. с экспертами, которые подтвердили лучшее качество предлагаемого оборудования на замену КУ "Одесский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф" согласилась с тем, что замена оборудования соответствует требованиям действующего законодательства. В частности, согласно п.3 ч.4 Закона Украины "О государственных закупках" условия договора о закупке не могут меняться после его подписания до выполнения обязательств сторонами в полном объеме, кроме случаев улучшения качества предмета закупки при условии, что такое улучшение не приведет к увеличению суммы, определенной в договоре.

Таким образом, Одесская область в ближайшее время получит 85 автомобилей скорой помощи с медицинским оборудованием улучшенных характеристик без дополнительных затрат из бюджета.

Справка

ООО "ВиДи Юникомерс" является производителем спецавтомобилей и входит в группу "VIDI". За время своей работы "ВиДи Юникомерс" поставило различным медицинским учреждениям Украины 450 "скорых".

Группа VIDI за более 25 лет своей работы стала одним из лидеров автомобильного рынка Украины и в настоящее время занимает долю в 5,6 %. На предприятиях группы работают около 1000 человек, средняя зарплата – 26,4 тыс. грн. Объем реализации товаров и услуг в 2019 году составил 5,6 млрд. грн., в бюджеты всех уровней было уплачено 253 млн. грн. налогов.