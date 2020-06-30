Удаленка для Рапунцель: как во время карантина настроиться на рабочий лад

С середины марта 2020 года в Украине объявлен карантин из-за пандемии covid-19. В связи с чем многие вынуждены работать из дома. Несмотря на то, что для большинства такой вид занятости является пределом мечтаний, качественно трудиться на удаленке еще надо уметь. Вы оказались среди тех, кому пришлось переносить офис домой? В таком случае вот несколько лайфхаков, которые помогут вам спланировать день и быстрее адаптироваться к новому формату вашей занятости.

Подготовка. Прежде чем дистанционно приступать к своим должностным обязанностям, убедитесь, что техника, программное обеспечение и доступ к рабочим сервисам работают без сбоев. Если дома нет возможности находиться в отдельной комнате, приобретите шумоподавляющие наушники. Предупредите членов семьи, что вы не в отпуске: они не должны втягивать вас в решение вопросов, с которыми отлично справлялись сами, пока вы ездили в офис. Рядом с вами есть дети школьного возраста, также находящиеся на карантине? Напомните об их обязанности учиться. И попросите присматривать за младшими домочадцами - братьями, сестрами или домашними животными.

Что касается начала рабочего дня дома, старайтесь не менять привычный режим, то есть будьте готовы трудиться около 8 часов. Просыпайтесь примерно в то же время, что и раньше, когда вам нужно было добираться до офиса. После утренней зарядки отправляйтесь в ванную. Возьмите любимый гель для душа и пусть его аромат зарядит вас бодростью. Наденьте удобную одежду, но это ни в коем случае не должна быть пижама, старый тренировочный костюм или халат - ничего, вызывающего соблазн поваляться на софе. Позавтракайте и аккуратно уложите волосы. Женщинам без легкого макияжа не обойтись, ведь на повестке дня могут быть видеоконференции или визиты курьера. Дистанционная работа - не повод себя запускать!

Включив компьютер или ноутбук, сразу же обозначьте себе список рабочих задач, которые планируете сделать сегодня. Можете записать их в планнере своего смартфона, в блокноте или приклеить стикером к монитору - главное, держите в поле зрения.

Процесс. Зная свои биоритмы, распределите работу так, чтобы самая ответственная ее часть приходилась на периоды вашей активности. Выделите около часа на обед и не забывайте о личной гигиене! Мойте руки с туалетным мылом не менее 40 секунд: в период карантина это обретает особую важность. В течение дня желательно периодически прерываться на несложную разминку. Далеко не все выполняют круговые движения головой и руками, находясь в офисе. А дома вас точно ничего не должно сдерживать! Также полезно несколько раз проветрить комнату, где вы работаете.

Завершение. Каково бы ни было желание (или чувство долга) поскорее закрыть все поставленные задачи, будьте реалистом. Не допускайте, чтобы один рабочий день перетекал в следующий без перерыва на сон и отдых. Старайтесь продлевать свои трудовые часы лишь на время, которое обычно тратите на дорогу до офиса и обратно. А после выключайте компьютер и отправляйтесь заниматься домашними делами. Не забудьте включить в их перечень влажную уборку, поскольку при карантине ее необходимо проводить ежедневно.

Перед тем, как отправиться спать, не ограничивайтесь душем - возьмите пену для ванны и устройте себе настоящий релакс. Можно даже с аромасвечами и расслабляющей музыкой.

При правильном подходе удаленная работа во время карантина принесет вам дополнительные плюсы. Это не только снижение риска подхватить опасный вирус, но и прокачка навыков самоорганизации.