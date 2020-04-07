ПЛЮСПЛЮС показал лучшие результаты телесмотрения «Всеукраинской школы онлайн»





Телеканал ПЛЮСПЛЮС, входящий в группу 1+1 media, показал вчера, 6 апреля, в первый день старта инициативы «Всеукраинская школа онлайн», лучшие результаты телесмотрения уроков среди других каналов, которые поддержали инициативу. ПЛЮСПЛЮС в рамках своего проекта «Украинская ТВ Школа» транслировал вчера для учеников 5-го класса в прямом эфире уроки по английскому языку и математике. Телеканал стал абсолютным лидером телесмотрения по основным аудиториям. Так, 6 апреля доля по аудитории «4+, Вся Украина» составила 4,8%, доля по аудитории 18-54 (50К +) составила 3%. В общем уроки увидело почти 670 тысяч зрителей.

Напомним, для учеников 5-го класса расписание построено таким образом, что школьники будут смотреть на телеканале ПЛЮСПЛЮС 3-4 урока в день. В понедельник: Английский язык; Математика; Зарядка. Во вторник: Украинский язык; Математика; Зарядка. В среду: Украинский язык; История; Зарядка; Английский язык. Расписанием на четверг будет: Украинский язык; Математика; Зарядка. В пятницу: Английский язык; Математика; Зарядка.

Уроки доступны к просмотру также на ресурсах группы 1+1 media: 1+1 video, Киевстар ТБ, ТСН.ua, УНИАН.net, Главред.

На телеканале УНИАН-ТБ транслируются уроки для учеников 8-го класса.

Данные исследования ТВ аудитории принадлежат ИТК; оператор панели - Nielsen; мониторинг - Коммуникационный Альянс. Показатели рассчитаны для целевых аудиторий: 4+ (Украина), 18-54 (50К +). Подробнее о показателях и определении целевых аудиторий - в глоссарии ИТК.