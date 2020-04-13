​​​​​​​Онлайн кредит от Cashinsky – решение материальных трудностей 24/7

Микрофинансовая организация Cashinsky усовершенствовала сервис для заемщиков. Гражданам Украины потребуется всего 14 минут, чтобы получить онлайн кредит для решения материальных трудностей.

Финансовая помощь на выгодных условиях

Отношение украинских граждан к микрофинансовым организациям постепенно меняется. Им больше не нужно бояться огромных процентов, постоянных звонков от грозных коллекторов. Деятельность МФО регулируется действующим финансовым законодательством Украины. На официальном сайте можно изучить юридическую информацию, лицензию и свидетельство.

Огромные проценты тоже остались в прошлом. Для новых клиентов МФО Cashinsky подготовила особое предложение – онлайн кредит за 14 минут. Переплата составит несколько десятков гривен, зато такая финансовая помощь даст возможность решить материальные трудности в любое время суток.

Недавно компания увеличила максимальный размер кредита онлайн до 10 000 гривен. Заемными средствами можно пользоваться в течение 5-30 дней, которых достаточно для решения проблем и своевременного возвращения долга.

Больше никаких отказов

Если заемщик уже обращался в банк, то у него остался страх пустой траты времени. Нужно собрать справки с места работы, подтвердить доход, найти поручителей, 2-3 раза съездить в банк, несколько дней ждать ответа от сотрудников. И после всей бюрократии, на которую требуется не один день, большинство людей сталкивается с отказом.

За прошлый год МФО Cashinsky одобрило 92% заявок. Чтобы получить кредит онлайн, совершеннолетнему клиенту потребуется паспорт, ИНН, банковская карта, телефон и электронная почта. После регистрации, заполнения анкеты и подачи заявку, система отправит сообщение с решением в течение 14 минут. Если запрос одобрят, средства придут на карту.

Cashinsky готов дать денег в долг неплатежеспособным гражданам, включая студентов, пенсионеров, фрилансеров. Займ на карту могут получить заемщики с плохой кредитной историей.

Чтобы повысить шансы на получение кредита онлайн, нужно учесть следующие советы:

только достоверные данные в анкете;

любые ошибки и опечатки система воспримет как ложные сведения, автоматически отклонив заявку;

исключительно актуальный номер телефона и адрес электронной почты, так как они потребуются для получения денежных средств;

наличие нескольких гривен на банковской карте для прохождения верификации.

Одно из главных преимуществ МФО – кредит онлайн в любое время суток. Для экономии времени целесообразно заранее пройти регистрацию, заполнить анкету, добавить и подтвердить банковскую карту. В нужный момент достаточно перейти в личный кабинет, подать заявку и получить деньги на карту в течение 14 минут. Если соблюдать условия компании, в дальнейшем заявки будут одобряться автоматически.