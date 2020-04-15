Киевский ТЦ GLOBUS отремонтировал аппарат ИВЛ и передал реанимационное оборудование больнице №9

Тем самым GLOBUS присоединился к движению Минздрава «Поддерживаю Врачей»

Вчера, 14 апреля, от торгового центра GLOBUS была передана благотворительная помощь для Киевской городской клинической больницы №9. Таким образом ТЦ GLOBUS присоединился к движению Минздрава «Підтримую Лікарів». Об этом сообщает пресс-служба торгового центра.

В частности, для Киевской городской клинической больницы №9 был отремонтирован аппарат искусственной вентиляции легких, находившийся в нерабочем состоянии, а также было передано реанимационное оборудование: шприцевой насос и пульсоксиметр. Также от ТЦ GLOBUS для медиков поступили наборы индивидуальной защиты – респираторы и защитные экраны для лица.

«Мы очень благодарны торговому центру GLOBUS за то, что в такие трудные времена вы нашли возможность помочь больнице со средствами защиты и медицинской аппаратурой, которая понадобится в случае нашей оперативной помощи пациентам», - выразил благодарность заведующий отделением анестезиологии и интенсивной терапии КНП «КГКБ 9» Афанасьев Сергей Евгеньевич.