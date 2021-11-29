16 декабря IV ежегодный форум "Лидерство и Экотрансформация" соберет руководителей экопроектов, топ-менеджеров компаний и лидеров общин, самым успешным из которых будет вручена ежегодная награда ЭКОоскар.

Участники четвертого ежегодного форума поделятся опытом внедрения безотходного производства, решениями проблем очистки воздуха и утилизации опасных отходов, расскажут о том, как занимаются экологическим просвещением и распространяют принципы рационального природопользования и энергосбережения.

Переход бизнеса к "зеленой" экономике уже начался: сформирована основа базы по инновациям в разных отраслях, а многие компании давно и успешно внедряют меры по защите окружающей среды на своих производствах.

На форуме:

Как государство катализировало изменения в 2021 году

Как общины позаботились об экотрансформации и качестве жизни

Что делает для модернизации каждое предприятие? Как преодолевает препятствия в экотрансформации?

ЭКОтрансформация – зеркало экологического прогресса за год!

Зарегистрироваться - https://ecolog-ua.com/content/zareyestruvatysya-na-vseukrayinskyy-forum-liderstvo-i-ekotransformaciya-2021-media-proekt

Масштабный медиаотчет власти, бизнеса, общин о движении путем экотрансформации в 2021 году - http://ecoaward2021.tilda.ws/

Организатор – Ecobusiness Group

Автор: Иван Бойко