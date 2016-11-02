ПриватБанк продолжит раз в день бесплатно возить в киевском метро

Как сообщили в банке, такая акция ПриватБанка и MasterCard, стартовавшая в сентябре, продлится до конца года. Получить бесконтактные карты MasterCard для быстрой оплаты поездок в киевском метро можно за несколько минут в любом столичном отделении ПриватБанка.

«Оформить бесконтактную карту можно бесплатно и пользоваться ей как для оплаты в метро, так и для оплаты покупок по всему миру, – говорит первый заместитель Председателя Правления ПриватБанка Олег Гороховский. – Бесконтактные карты MasterCard и ПриватБанка стали для киевлян гораздо более удобным и выгодным аналогом привычного проездного, только за последние четыре месяца нашими картами оплачено более 1 миллиона поездок в метро».

Сегодня около 70% “бесконтактных” пассажиров киевского метро расплачиваются платежными картами ПриватБанка. Регулярно бесконтактными картами ПриватБанка и MasterCard для поездок в метро пользуется более 30 тысяч человек. При этом, по данным банка, каждый седьмой “бесконтактный” пассажир столичного метро пользуется картами, открытыми за пределами столицы.

Напомним, компания MasterCard запустила бесконтактную оплату проезда в киевском метрополитене в июне 2015 года. Киев стал пятым городом в мире (после Лондона, Санкт-Петербурга, Чикаго и Бухареста), где рассчитаться за проезд банковской картой можно прямо на турникете в метро. Технология бесконтактной оплаты проезда доступна на всех 52 станциях столичного метро.