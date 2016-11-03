"Зима на ВДНГ" – центр рождественских развлечений Киева

В программе: ледяные замки, зимние аттракционы и самый большой каток Украины. Все это совсем рядом с рождественской ярмаркой и резиденцией Санты, бесстрашные рыцари ледяного дворца и чудные герои «Гуляндии». Сказочные персонажи объединятся этой зимой, чтобы вместе с Сантой подарить киевлянам и гостям столицы невероятную сказку, имя которой – «Зима на ВДНГ».

Санта будет ждать всех детей в первом павильоне ВДНГ с начала декабря и до середины января. Его резиденция – это не крохотный домик, а огромный дворец, который скорее напоминает парк развлечений. Здесь можно будет не только поиграть с помощниками Санты, но и попросить подарок к Новому году – и маленьким, и взрослым.

Самый большой каток Украины приглашает не только любителей фигурного катания, но и хоккейных болельщиков. Совместно с Федерацией НХЛ на ВДНГ проведут состязания команд, мастер-классы и уроки от чемпионов, а также встречи с известными спортсменами.

Горки в этом году удивят не только своим масштабом, они будут размещены в самом центре праздника и будут рассчитаны как для взрослых, так и для детей.

Раскрыть тайны зимнего неба на все 360 градусов, можно будет в павильоне №10. Здесь расположится сферический кинотеатр. В программе – фильмы-победители фестивалей купольного кино. Киноленты, которые были сняты по заказу NASA и ESA. Вся программа показов разработана в формате «Edutainment» – обучение в виде развлечений. Также в павильоне будет работать лекционная зона, где в игровой форме детей будут знакомить с основами физики, химии и астрономии.

Вся центральная площадь ВДНГ, украшенная тысячами рождественских огней, станет главной Рождественской ярмаркой столицы под открытым небом. «Баварский двор» в теплом павильоне встретит гостей праздничными деликатесами и лакомствами. Вокруг катка, который займет более 4000 квадратных метров ВДНГ, разместится фуд-зона с любимым стрит-фудом. А напитки в теплой лаунж-зоне зажгут счастье в глазах даже у самых серьезных взрослых.

Десятки ледяных сердец забьются в унисон в ледовом дворце ВДНГ.

Все здесь – рыцари, их любимые и даже драконы – застыли, чтобы гости ВДНГ затаили дыхание только от их вида. Кроме самих ледяных скульптур, в ледовом дворце можно будет покататься на горках и покорить громадный ледяной трон. На производство локации будет затрачено более 300 тонн снега и льда, а весь дворец займет площадь в 600 квадратных метров. По прогнозу, именно здесь будет жить три месяца киевская зима, даже если на термометре будет весенняя погода.

Клоуны, акробаты и гимнасты с 10 декабря ждут вас в резиденции шоу «Вартові Мрій». Это рождественская сказка, главным героем которой становится маленький Макс. Он со своим сказочным другом попытается спасти Рождество. Вдвоем им придется пройти множество испытаний, а зрителям окунуться в невероятную 3D-историю, оставив на несколько часов реальную жизнь за порогом ВДНГ.

Уже знакомые и любимые всеми парк качелей и контактный зоопарк украсят новогодними огнями.

Главной красавицей станет новогодняя елка. Ее высота вместе с подиумом составит 8 метров. Елку украсят больше тысячей игрушек и несколькими десятками тысяч огней. Также на протяжении зимы посетителей ВДНГ ожидает множество шоу-программ, развлечений и розыгрышей. Ознакомиться с детальной программой можно будет на сайте zyma.vdng.ua

«Зима на ВДНГ» – это яркая сказка, окунувшись в которую однажды, вы никогда ее не забудете.

«Зима на ВДНГ» – авторский проект ВДНГ

1 декабря 2016 – 28 февраля 2017г

Вход на территорию ВДНГ на протяжении всей зимы свободный

Следите за информацией на официальных страницах ВДНГ:

zyma.vdng.ua

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