В Киеве откроется большая фотовыставка

В этом году фотовыставка «Дня» уже восемнадцатая - знаковая, ведь она проходит, в то время, когда «День» отмечает 20-летие. За последние два десятилетия произошло немало событий, что-то осталось на обочине истории, а что-то сейчас формирует повестку дня. Фотоконкурс, который проводится ежегодно с 1999 года, является самой яркой «звездой» в созвездии социальных проектов газеты.

За 17 лет, пока длится эта фотолетопись, в городах Украины прошло 115 фотовыставок «Дня», получили награды 778 фотографов, отсчет количества людей, которые увидели наши фотографии, вероятно, пошел на миллионы.

Символом XVIII Международного фотоконкурса «Дня» является венок – метафора семьи. «Этот венок хрупкий только на первый взгляд. Но все знают, что сломать можно только одну веточку, а когда они переплетены, вместе – они несокрушимы», – объясняет свой замысел художница и автор символа Анна Гаврилюк.

И в этом году «День» получил роскошный «венок» из фотографий со всех уголков страны. С более 2400 фотографий редакционное жюри отобрало 350 лучших работ как профессионалов, так и любителей. Среди номинаций – «Украинский мир», «Политика», «Фото с историей», «Мир глазами детей», где представлены работы авторов до 18 лет, и «Птицы водоемов», которую поддерживает общественная организация «Украинское общество охраны птиц». На открытии фотовыставки авторы наиболее метафорических и впечатляющих снимков получат ценные призы от партнеров.

- Фотография – это настоящее искусство передачи идеи художника посредством фототехники, поэтому логичным является поддержка лучших работ бизнесом с художественной названием, - отметил генеральный директор Группы компаний «Фокстрот» Геннадий Выходцев. – Желаем коллективу единомышленников оставаться лидером в информационном пространстве Украины, быть настоящим «витамином» для сознания украинского народа и горизонтом для принятия решений и формулирования выводов.

Награда в конкурсе «Дня» часто становится большой неожиданностью для самих победителей. Вот как отреагировал на свою победу Наталья Кравчук, обладательница Приза Призов «Золотой День» XV фотоконкурса, который проходил в 2013 году: «Я впервые получила такую награду. На такое и не надеялась, поэтому очень приятно. Я не амбициозный фотограф и практически не участвую в различных фотоконкурсах. А вот в конкурсе «Дня» - учавствую. Мне импонирует, что это украинский конкурс, здесь есть много работ моих коллег и друзей. Я за то, чтобы люди фотографировали и получали от этого удовольствие». Награду Наталья Кравчук получила за политический репортаж «YES». А десять лет назад она впервые отправляла свою фотографию на конкурс, но работа не прошла отбор. Поэтому нам невероятно приятно наблюдать за ростом лучших украинских мастеров фотографии.

Еще один фотохудожник - Евгений Малолетка получил Приз Призов «Золотой День» в 2012 году. А в следующем, 2013-м, стал обладателем Гран-при нашего конкурса. Евгений признался тогда: «Я каждый год подаю работы на этот конкурс, потому что мне хочется, чтобы как можно больше людей их увидели. Хочется донести фотографию как искусство, а не как иллюстрацию к газетному тексту». Кстати, новые работы и Натальи, и Евгения можно будет увидеть на XVIII фотоконкурсе «Дня».

- Непросто было «Дню» утвердить свой взгляд на жизнь в Украине, отличающийся от прилизанного «официоза». Но лучшие журналистские перья и фотокамеры работали, чтобы показать: в стране есть силы, есть люди, которые доводят делом – Украина достойна лучшей жизни, - утверждала главный редактор газеты «День» Лариса Ившина в 1999 году. Прошло почти 20 лет, и мы продолжаем следовать этой истине. Призываем и вас посмотреть на Украину глазами «Дня». Приглашаем вплести в наш «венок» из важных моментов жизни страны свои мысли и наблюдения.

В период XVIII Международной фотовыставки газеты «День» в столичной галерее «Лавра» (ул. Лаврская, 1), которая пройдет с 5 по 13 ноября, традиционно можно будет приобрести книги из Библиотеки издания, в частности новинку «Сестра моя, София ...», выпуски «Маршрута №1», открытки, наш «сундук сокровищ» и много других «витаминов» для ума.

Вход свободный.