ПриватБанк поставил новый банковский рекорд – 26 000 транзакций в минуту

ПриватБанк обновил национальный рекорд банковской производительности – за минуту банком было проведено более 26 000 транзакций по пластиковым картам клиентов. Как сообщили в процессинговом центре банка, рекордная для украинского рынка производительность была зафиксирована в ПриватБанке в октябре 2016 года и достигала 1,26 миллиона транзакций в час.

«За последний год количество безналичных операций наших клиентов выросло вдвое, в среднем ежедневно через банк проходит более 15 миллионов операций по картам клиентов нашего и других банков, – говорит руководитель процессингового центра ПриватБанка Александр Андросов. – Это огромная нагрузка, с которой банк уверенно справляется благодаря использованию самых передовых технологий».

На сегодня ПриватБанк обслуживает в Украине более 28 миллионов активных пластиковых карт. В сети обслуживания банка работают 7 242 банкомата, 12 617 терминалов самообслуживания и более 134 000 POS-терминалов в торговой сети.