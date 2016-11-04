Анонсировано продолжение известной головоломки – 100 Doors XL

Гейм-дизайнер Рустем Мельниченко и компания GIPNETIX анонсировали выход головоломки 100 Doors XL, предназначенной для мобильных устройств на платформах Android и iOS. Игра станет логическим продолжением нашумевшего проекта 100 Doors 2013, набравшего около 23 миллионов скачиваний.

Главное отличие 100 Doors XL заключается в том, что игра будет выполнена в горизонтальном режиме. За счет этого увеличится размер уровней и, соответственно, количество загадок на каждом из них.

Как и прежде, перед игроком будет стоять простая задача: найти способ открыть дверь, чтобы пройти дальше. Для этого придется искать и находить предметы, применять их в нужных местах, в некоторых случаях – трясти смартфон, чтобы из скрытых участков уровней выкатились определенные вещи, необходимые для поиска ключей. Кроме того, новшеством станет окуляр – с ним можно детально рассмотреть каждый уголок игровой комнаты и найти объекты, тщательно скрытые от глаз.

По словам гейм-дизайнера Рустема Мельниченко, из игры исчезнут сложные загадки, основанные на специфических знаниях физики, химии, географии, но будет гораздо больше ребусов на изобретательность, логику и внимание. Разработчики планируют создавать игроку трудности при помощи «хитрой» графики, необычного применения предметов и оригинальной подачи.

Некоторые загадки будут основаны на возможностях телефона. К примеру, чтобы уронить вазу с полки, пользователь должен будет потрясти телефон, а чтобы подкатить шар для боулинга на определенное место – наклонить телефон в сторону. Такие приемы уже были использованы в других играх компании GIPNETIX – например, Escape the Mansion, 100 Doors Cartoon и других.

По словам гейм-дизайнера Рустема Мельниченко, 100 Doors XL станет первым представителем жанра головоломок, выполненным в горизонтальном формате, который обычно используется при создании «больших» игр: квестов, экшенов и других. Будут особенности и в графической части: картинка станет максимально реалистичной, а предметы – похожими на себя в жизни. Разработчики считают, что это поможет пользователю быстрее вжиться в игровой процесс.

По материалам: http://tsn.ua/vikno/rustem-melnichenko-tvorec-i-nathnennik-gipnetix-712722.html