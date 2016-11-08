Госкино и Фонд Янковского открыли Дни украинского кино в Будапеште

Культурное событие организовали Игорь Янковский, основатель Благотворительного Фонда и Общественной организации «Инициатива во имя будущего», глава Государственного агентства по вопросам кино Филипп Ильенко, посол Украины в Венгрии Любовь Непоп.

Зал кинотеатра «Uránia National Film Theatre» собрал более 500 зрителей, которые с интересом остались до конца кинопоказа.

«Сегодняшнее событие еще раз показало, что Украине есть чем гордиться. Я очень рад, что на украинский фильм пришло столько венгерской публики. Это и есть наша цель - сделать так, чтоб об Украине узнавали не только из сводок политических новостей о войне, борьбе с коррупцией и так далее, а через культуру, искусство, достижения наших талантливых людей. Поэтому мы и дальше будем знакомить мир с нашей страной путем культурной дипломатии», - отметил учредитель благотворительного Фонда и ОО «Инициатива во имя будущего» Игорь Янковский.

На протяжении недели украинские режиссеры покажут киноленты, созданные за последний год: «Гнездо горлицы» (реж. Тарас Ткаченко); «Теперь я буду любить тебя» (реж. Роман Ширман); «Моя бабушка Фанни Каплан» (реж. Елена Демьяненко); документальная лента «Украинские шерифы» (реж. Роман Бондарчук), которая выдвинута от Украины на награду «Оскар» Американской киноакадемии. Отреставрированный кино-шедевр Юрия Ильенко «Белая птица с черной отметиной» представит его сын – Филипп Ильенко.

«Украинское кино сейчас на подъеме. И это происходит, в том числе и благодаря тому, что, несмотря на тяжелые экономические условия и войну на Востоке страны, государство находит средства для поддержки отечественного кинематографа. Более того, в следующем году мы планируем расширить финансирование отечественного кинематографа, а это означает, что нас ждет много новых интересных украинских фильмов», - подчеркнул глава Госкино Украины Филипп Ильенко.

На приеме в честь украинского кинематографа, в неформальной обстановке, режиссеры и гости кинопоказа пообщались на тему дальнейшего развития отечественной киноиндустрии, а также реализовать перспективы сотрудничества украинских режиссеров и продюсеров с европейскими коллегами.

За последние годы Игорь Янковский расширил свою программу поддержки молодого украинского кино. Проводятся торжественные украинские приемы на международных кинофестивалях – в Каннах, Берлине, в Карловых Варах, в ноябре планируется участие в Международном Таллиннском кинофестивале «Темные ночи». Общественная организация «Инициатива во имя будущего» предоставляет молодым кинематографистам гранты для поездки и участия в международных кинофестивалях.