Где "Сила и нежность" - знает "Фокстрот" и фотовыставка "День-2016"

Среди приглашенных гостей - известные представители культурной, академической, политической элиты Украины, ведущих компаний, общественных организаций и СМИ. Как отметила Лариса Ившина, главный редактор газеты «День», зрителям представлен своеобразный большой семейный альбом Украины, а на фотографиях - люди, которые формируют лицо страны. "И наш приоритет - показать, как развивается и взрослеет Украина", - сказала она. Вот почему символом фотовыставки стал венок, символизирующий несокрушимость и единство украинской семьи, украинского народа.

В дружеской атмосфере гости приветствовали талантливых фотографов страны, чьи 350 фоторабот стали ретроспективой будней и праздников Украины и лучшим подарком ко Дню рождения газеты «День». Лучших талантливых фотографов со всех уголков Украины благодарили организаторы и партнеры.

Симпатией «Фокстрота» на этой фотовыставке стала работа фотографа Алексея Лебедя из Харькова под названием «Сила и нежность». «Спасибо автору работы за то, что он увидел эту особенность нашего народа: мы сильные потому, что мы очень искренние в своей любви и нежности», - сказала награждения пресс-секретарь ГК «Фокстрот» Алевтина Белецкая.

Автор работы Алексей Лебедь рассказал, как ему удалось поймать такой момент и зафиксировать его в фотографии. «Это было начало нынешнего осеннего призыва солдат срочной службы, и перед новобранцами выступали курсанты Национальной Академии Национальной Гвардии Украины. В нашем взводе была девушка, и она показывала акробатический номер. Непосредственно перед выступлением она попросила своего друга заплести ей косу, чтобы было легче выступать. Я заметил этот момент (это было дело одной секунды!) и зафиксировал его в фотографии», - откровенно рассказал Алексей. «Я работаю в пресс-службе Национальной Гвардии Украины, фотографирую уже более 5 лет. Как я попал в круг конкурсантов фотовыставки? Когда я «запостил» это фото в соцсети, оно начало очень быстро распространяться, редакторы газеты «День» заметили фотографию и пригласили меня принять участие в выставке ».

«Фокстрот» с 2011 года поддерживает талантливых фотографов с разных городов Украины, которых собирает газета «День». Среди отмеченных фотомастеров за эти годы - Александр Синельников из Одессы за работу «Фотоохота», Виктор Ковальчук из Киева - автор фотографии «I am Ukrainian».

«Будем ждать от Вас, Алексей, новых работ. Спасибо за такие светлые эмоции», - поблагодарила Алевтина Белецкая харьковчанина Алексея Лебедя, автора работы «Сила и нежность».

Справка: Фотоконкурс проводится ежегодно с 1999 года, является самой яркой «звездой» в созвездии социальных проектов газеты. За 17 лет, пока длится эта фотолетопись, в городах Украины состоялось 115 фотовыставок «Дня», награды получили 778 фотографов, а количество людей, которые увидели фотографии, измеряется в миллионах.

В 2016 году из более 2400 фотографий редакционное жюри отобрало 350 лучших работ как авторов-профессионалов, так и любителей. Среди номинаций - «Украинский мир», «Политика», «Фото с историей», «Мир глазами детей», где представлены работы авторов до 18 лет, и «Птицы водоемов».

XVIII Международная фотовыставка газеты «День» работает в столичной галерее «Лавра» (ул. Лаврская, 1) до 13 ноября, вход свободный.