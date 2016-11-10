В Киеве и Одессе пройдет международная образовательная выставка Best Schools & Universities Fair: UK, USA, Europe

Место и время проведения образовательной выставки Best Schools & Universities Fair: UK, USA, Europe:

КИЕВ: отель Hilton Kyiv (Киев, бульв. Тараса Шевченко, 30) 19 ноября 2016, начало в 12:00.

ОДЕССА: отель «Бристоль» (Одесса, ул. Пушкинская, 15) 20 ноября 2016, начало в 12:00.

В выставке участвуют ведущие учебные заведения Великобритании, США и ЕС – участники предыдущих образовательных форумов, состоявшихся при поддержке Посольства Великобритании в Украине и Британского Совета в Украине в 2014 и 2015 годах.

В рамках выставки будут предложены возможности для продолжения учебы за рубежом на следующих уровнях:

- среднее образование в высокорейтинговых школах-пансионах (Великобритания);

- подготовка к поступлению в ведущие университеты мира (программы IB, A-Level, Foundation);

- поступление на 1-й курс бакалавриата в ведущие университеты мира (Великобритания, США, ЕС);

- пре-магистратура и магистратура в ведущих университетах мира.

Во время выставки посетители смогут пообщаться с представителями учебных заведений, получить индивидуальные консультации, пройти пробное тестирование по английскому языку.

У посетителей выставки также будет уникальная возможность лично встретиться с директорами школ-пансионов Великобритании, которым из года в год присуждаются наиболее престижные награды и высокие позиции в рейтингах: Gordonstoun School, Wells Cathedral School, Millfield School, St Francis College, Oswestry School, Westbourne School и др.

Gordonstoun School – одна из самых престижных в мире школ-пансионов, в которой обучались три поколения британской королевской семьи, включая герцога Эдинбургского, принца Уэльского, герцога Йоркского и графа Уэссекса, а также принцессу Зару Филлипс.

Wells Cathedral School является одной из 10 старейших элитных школ Великобритании (основана в начале Х века). Покровителем Wells Cathedral School является Его королевское Высочество, Принц Уэльский. Выпускники Wells Cathedral регулярно достигают одних из самых высоких в Великобритании результатов по математике и точным наукам. Wells Cathedral является одной из всего лишь четырех специализированных музыкальных школ, аккредитованных Министерством образования Великобритании.

Oswestry School, основанная в 1407 году, является для Великобритании исторически важным учебным заведением. Выпускники этой школы регулярно демонстрируют одни из самых высоких результатов в Соединенном Королевстве по результатам выпускных экзаменов. При этом школа не является «строго селективной», а – наоборот – очень лояльно принимает поступающих студентов.

Westbourne School несколько лет подряд занимает I место в Великобритании по IB среди небольших школ-пансионов, ученикам здесь уделяется много внимания, и подход к их обучению также достаточно индивидуальный. Единственным конкурентом Westbourne School по результатам IB является не менее известная Sevenoaks School (в которой, впрочем, обучается в разы больше студентов).

Важная часть выставки будет уделена университетскому образованию в Великобритании, США и Европейском Союзе. В частности, у всех посетителей будет возможность получить консультации по программам подготовки к поступлению в Оксфордский и Кембриджский университеты, Лондонскую Школу Экономики, Гарвардский, Йельский университеты, Лондонский Университет Искусств. Образовательная группа «ДонСтрим» имеет уникальный опыт по зачислению абитуриентов в эти и другие ведущие вузы мира.

Об особенностях поступления в Оксфордский и Кембриджский университеты, Лондонскую Школу Экономики (LSE) посетители выставки смогут узнать у представителей престижного тьюторского колледжа MPW (Лондон), который славится подготовкой и поступлением в эти и другие престижные университеты.

В рамках отдельного семинара представители британско-американских образовательных групп Kings Colleges, Cambridge Education Group – OnCampus и Shorelight Education расскажут о поступлении на первый курс зарубежных вузов сразу после получения украинского аттестата о среднем образовании (программы «1+3», «2+2»).

Посетители выставки также смогут получить консультации по созданию творческого портфолио у представителей самого крупного вуза мира по творческим специальностям – Лондонского Университета Искусств, среди выпускников которого – Джон Гальяно, Александр Маккуин, Стелла Маккартни.

Кроме того, будущим студентам и их родителям наверняка будет интересен Визовый семинар по оформлению учебной визы в Великобританию – TIER4, а также краткосрочных студенческих и визитерских виз.

Вход бесплатный. Регистрация НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНА. Зарегистрировавшиеся могут принять участие в розыгрыше 1 недели учебы в Великобритании.

Организатор выставки – Образовательная группа «ДонСтрим».