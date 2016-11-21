Материалы для обоев: от привычных к экзотическим

Сегодня на рынке обоев появились куда более интересные и даже экзотические варианты. Наряду с привычной бумагой в ходе производства отделочных материалов используют винил, текстиль, флизелин, акрил. К необычным вариантам можно отнести бумагу с шелкографией, бамбуковое волокно, пробковое дерево. На отдельном месте стоят жидкие обои.

Бумага остается самым доступным материалом для обоев. Рулоны бумажных моделей, однослойные или двухслойные – это доступно, экологически чисто при условии правильного выбора клея. Отметим и широкий ассортимент бумажных обоев, их универсальность. Вместе с тем, эксплуатационные свойства этого варианта оставляют желать лучшего.

Винил или флизелин – это синтетические материалы. Они не такие привередливые, как бумажные, более прочные, их можно протирать. Однако и у них есть недостаток – такие материалы не дышат. Боятся пара и жара. Кроме того, виниловые и флизелиновые обои могут выделять в воздух вредные вещества. Аналогом этих синтетических материалов является акрил.

Обои с велюром, в ходе производства которых на основу наносят ворсинки ткани – это более дорогой вариант. Он также капризный, но смотрится очень элитно и дорого. Такие обои подойдут для спален и прихожих, но клеить их там, где влажно – не лучший вариант.

Экзотические варианты, как правило, отличаются высокой ценой. Пробковое дерево, жидкие обои, виниловая шелкография, бамбуковые и даже металлизированные обои.

Выбирая материал для обоев, следует заранее определить для себя бюджет, который вы готовы потратить на отделку стен, учесть негативные факторы среды, с которыми придется столкнуться обоям, подумать, нужны ли вам материалы, которые моются и легко чистятся. Если обои выбираются для солнечных помещений, учтите, что некоторые материалы быстро выцветают и выгорают.

Конечно, не на последнем месте стоит внешний вид – тон, расцветка, узор, мозаика или габаритное изображение. Изображение на обои также наносят разными способами – флексографией, штамповкой, глубокой печатью, трафаретно. Эксклюзивные и достаточно дорогие варианты – это флуоресцентные обои или гравированный рисунок.

По материалам сайта www.Rulon.net.ua