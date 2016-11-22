Таллиннской публике представили украинское кино

В зале кинотеатра «Apollo» были представлены три клипа из полнометражных картин, созданных при поддержке Госкино Украины. Для презентации были отобраны: «Когда падают деревья», режиссера Марыси Никитюк; «Бобот», режиссера Максима Ксьонды и «Изи», режиссера Андреа Маньяни. Фильмы представляли режиссеры и продюсеры, которые использовали фестивальную площадку для поиска партнеров по финансированию завершения проектов, участию в кинофестивалях, продаже и дистрибуции. В результате фильм «Изи» получил заслуженную награду жури.

Также глава Госкино Украины Филипп Ильенко провел презентацию «Ukraine - Your New Co-Production Partner», в которой рассказал о состоянии киноотрасли страны и преимуществах съемок на территории Украины для зарубежных кинематографистов, ответив на вопросы представителей заинтересованных компаний. Продолжилась украинская тема специальным показом документального фильма известного кинорежиссера Виталия Манского «Родные», созданного в копродукции Украины, Эстонии, Латвии и Германии.

После кинопоказа, в зале «Sirius» фестивального отеля Nordic Forum, состоялся масштабный приемом в честь украинского кинематографа, организованным Фондом Игоря Янковского и ГО «Инициатива во имя будущего» при поддержке Госкино Украины. Вечерний прием собрал представителей десятков стран, прибывших в Эстонию на крупнейший кинофестиваль. Интерес к Украине оказался столь высок, что гостей прибыло вдвое больше, чем планировали организаторы. Открывая вечер, директор Таллиннского кинофестиваля Тийна Локк отметила, что она много лет мечтала о том, чтобы на PÖFF была представлена Украина и она очень рада, что наконец эта мечта сбылась.

«Уверен, что такое широкое представление Украины на Таллиннском международном кинофестивале привлечет внимание крупнейших игроков киноиндустрии. В этом и состоит наша задача – показывать за рубежом огромный потенциал Украины в области кино, привлекать в нашу страну новые инвестиции в кинобизнес. Именно на таких встречах и принимаются решения о совместной работе, рождаются кинопроекты, которые потом снимаются в копродукции с другими странами. Для нас очень важно сделать этот процесс системным, чтобы Украина не выпадала из мировой киноорбиты. Вот почему мы последовательно занимаемся продвижением нашей страны на международных кинофестивалях, - отметил меценат Игорь Янковский.

Меценат Игорь Янковский на протяжении нескольких лет последовательно продвигает в мире молодое украинское кино. Благодаря этой поддержке украинские делегации получают возможность принять участие в работе крупнейших международных кинофестивалей – в Каннах, Берлине, Карловых Варах. Фонд Игоря Янковского предоставляет молодым кинематографистам гранты для поездки и участия в международных кинофестивалях. Также благодаря помощи основанной им общественной организации «Инициатива во имя будущего» были успешно проведены Дни украинского кино в Мюнхене, Париже, Лондоне, Амстердаме и Будапеште.