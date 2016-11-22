В настоящем происходят события, которые формируют будущее. Будущее – продолжение и следствие настоящего. Обществу необходимы мотивирующие ориентиры, определенные положительная мотивация, побуждать людей задуматься над вопросами развития, самосовершенствования, будущего.

В ноябре 2016 года начался новый комплексный многоформатный коммуникационный проект «Дивись українське – твори своє майбутнє!».

Многоформатность Проекта заключается в структурированной реализации программы, которая состоит из ряда инициатив: конкурс сценариев фильмов короткого метра, кинопроизводство подборки короткометражных фильмов, демонстрация фильмов Проекта в кинотеатрах и на телеканалах, комплекс событий популяризирующих украинский кинематограф и распространение творческими средствами гражданских и нравственных ценностей.

- Наш проект демонстрирует, что люди могут влиять на события, формировать будущее. И через фильмы Проекта, через кинематографические месседжи, через ретрансляцию общественных ценностей, через актуализацию решений важных проблем общества мы постараемся развивать общественный диалог о будущем. – Комментирует миссию проекта его инициатор, продюсер, СЕО компании «ВАВИЛОН» Андрей Ризоль.

Проект «Дивись українське – твори своє майбутнє!» реализуется на благотворительных началах благодаря поддержке и усилиям меценатов, спонсоров, партнеров и инициаторов Проекта.

Генеральный партнер и меценат Проекта – Благотворительный Фонд Игоря Янковского «Ініціатива заради майбутнього». Проект осуществляется при содействии Государственного агентства Украины по вопросам кино и партнерской поддержки «Райффайзен банка Аваль», компании «Baker Tilly Украина», радиохолдинга «ТАВР МЕДИА» и около пятидесяти организаций и учреждений.

- Идея проекта «Дивись українське – твори своє майбутнє!» совпадает с целью деятельности благотворительного фонда «Ініціатива заради майбутнього», – комментирует основатель Фонда Игорь Янковский. – Чтобы каждый отдельный гражданин Украины смог почувствовать себя частью единого целого, он должен получить информационный посыл и ясный месседж. Уверен, что короткометражные фильмы, созданные в рамках этого Проекта десятками кинематографистов, позволят не только привлечь в кинотеатры новую аудиторию, но и служить целям объединения общества одной миссией – построить счастливое будущее Украины!

Концептуальная идея Проекта заключается в утверждении – «Майбутнє творять люди!».

Первым этапом Проекта является конкурс сценариев и сценарных заявок «СВОЄ КІНО». Лучшие сценарии Конкурса будут экранизированы, а фильмы призваны стать частью диалога в обществе о будущем, о том, в какой стране мы хотим жить и какие именно действия для этого нужны.

Организаторы и партнеры Проекта приглашают всех творческих людей, независимо от профессии и опыта, принять участие в конкурсе сценариев и сценарных заявок к короткометражным фильмам «СВОЄ КІНО». Конкурс ищет сценарии для фильмов, где главным героем является инициативный и ответственный человек, который своими действиями создает изменения, приближает лучшее будущее, вдохновляет других.

Подробная информация о Проекте и Конкурсе – на официальных информационных площадках проекта: http://www.kinoua.org/, https://www.facebook.com/dyvysukrainske/