CBS – строим недвижимое будущее

Холдинг консолидирует ряд компаний, которые специализируются на девелопменте, услугах генерального подряда, брокерских операциях на рынке жилой и коммерческой недвижимости, маркетинге, информационных технологиях и консалтинге в сфере недвижимости.

Сегодня в активе Холдинговой компании CBS семь проектов в четырех регионах страны: ЖК Александровский 1 и Резиденция в Запорожье, ЖР Тетеревский бульвар в Житомире, ЖК Заречный в Сумах, ЖК Ковалевский в Кропивницком.

Аналитики рынка сходятся во мнении: холдинговая компания CBS уникальна уже тем, что она одна из немногих на украинском строительном рынке девелоперская группа, которая в своей деятельности охватывает сразу несколько региональных площадок. Это свидетельствует о сильном менеджменте и о правильно выбранной стратегии развития, отмечают эксперты.Первые секции жилых комплексов Ковалевский, Александровский 1 уже введены в эксплуатацию, до конца года сдадутся две секции Заречного. В декабре холдинг начинает строительство нового объекта в Запорожье – Александровский 2. Общая площадь введенных в эксплуатацию объектов в 2016 году превышает 35 тыс. квадратных метров.

С оглядкой назад стоит подчеркнуть: компания работает на региональном рынке достаточно давно. Сегодня ее проекты уже узнаваемы, они ценятся потребителями и успешно продаются.

Начиная с августа 2015 года, группа компаний CBS являлась главным инвестором, контроллером и консультантом проекта «Набережный квартал» в Кропивницком, Сумах и Запорожье. В октябре 2016 года менеджмент компании CBS принял решение отказаться от франшизы «Набережный квартал» и продолжать строительство объектов под собственным брендом и новой формой привлечения инвестиций.

«Мы уверены, что это решение будет иметь положительное влияние на динамику возведения комплексов, защиту прав инвесторов и откроет новые условия приобретения жилья» - прокомментировал Вадим Холостенко, управляющий партнер Холдинга CBS.

Отличительные особенности, свойственные проектам холдинга: рациональное автономное отопление, благоустроенная придомовая территория, свободные планировки, панорамные окна, бесшумные лифты. Весь этот пакет преимуществ был представлен на рынке по цене, которая выгодно отличается от среднерыночного стандарта, заданного региональными компаниями в типовом жилом строительстве.

«С ростом предложений на рынке недвижимости, покупатель становится более требовательным к объектам инвестирования и стимулирует застройщиков форматировать свои взгляды на строительный бизнес в целом – от архитектурной части проекта до способа привлечения инвестиций. Мы предлагаем региональному рынку продукт, который превосходит проекты локальных строительных компаний, сохранив при этом доступную цену и гибкость в отношении к нашим клиентам». – говорит Артем Лазарук, директор по продажам и маркетингу холдинга CBS.

Отдельно стоит отметить: ни один из комплексов, под руководством CBS, не «увяз» в процессе строительства или введения в эксплуатацию. Наиболее болезненные для региональных застройщиков вопросы: строительство инженерных сетей, подведение коммуникаций и обустройство придомовой территории – благополучно закрываются в ходе ведения проектов и покупатели получают ключи от квартир в домах с полным пакетом предусмотренных услуг.

Сейчас CBS присматривается к столичному рынку и готовит, как утверждают в самой компании, представить интересные проекты в ближайшем будущем. По материалам abcnews