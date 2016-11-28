Объединяя Украину - Радио FM Галичина теперь и на Востоке

При этом технические возможности Украины в противостоянии российской пропаганде весьма ограничены. На подконтрольной Украине части Луганской области вещание осуществляют 24 телерадиоорганизации, тогда как на территории так называемой «ЛНР» их осталось 44.

Именно поэтому Радио FM Галичина начинает вещание на украинском языке в городах Луганской области. До конца года украинскую музыку, новости и авторские программы смогут услышать в еще четырех городах: в Лисичанске (на частоте 88,6) , Сватово (105,5), Широком (106,5), Старобельске (107,6).

8 ноября этого года Радио FM Галичина получило разрешение на временное вещание в этих городах от Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

«Украинское вещание в прифронтовой зоне есть. Не все так плохо, но действительно сложная ситуация на линии разграничения, - рассказывает член национального совета Сергей Костинский. - За 2,5 года мы выдали 70 разрешений на временное вещание в зоне АТО. Это реальная возможность увеличить украиноязычное вещание на этой территории».

По его словам, эти разрешения выдают по особому порядку для ускорения процедуры и получения максимального эффекта в условиях информационной войны. Ведь сегодня с оккупированных территорий также ведется вещание и очень важно, чтобы украинские граждане не слушали российские и пророссийские теле- и радиостанции, а украинские.

«Присутствие Радио FM Галичина в информационном пространстве Луганщины важна для нас в контексте объединения страны, развенчании мифов и стереотипов о кардинальных разногласиях между Востоком и Западом. Мы прекрасно понимаем друг друга, одинаково любим украинские песни, чувствуем боль и радуемся победам, независимо от того, где мы живем – в Новом Раздоле, Перемышлянах, Лисичанске или Новоайдаре», - убежден председатель Луганской областной государственной администрации – руководитель областной военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз.

По словам директора Радио FM Галичина Александры Гнатик, после получения разрешений на временное вещание, радиостанции требуется время, чтобы его обеспечить.

«Покупка и монтаж необходимого оборудования для начала вещания - не такой быстрый и не дешевый процесс. Но, слава Богу, есть патриотические люди, которые готовы профинансировать такую нужное для страны дело», - отметила Александра Гнатик, добавив, что начать вещание планируют еще в этом году.

«Наш эфир на Востоке не отличается от привычного. Он работает на объединение. Украинцы есть и на Западе, и на Востоке. Мы – одна страна. Поэтому мы принципиально не хотим разделять страну особыми эфирами. Последние месяцы очень тесно работаем с Луганской областью и часто даем в эфир их новости», - рассказала руководитель программного отдела Ирина Процик.

От 24 августа Радио FM Галичина уже ведет вещание в Нововайдаре (на частоте 102,5) – городе, который является крайней точкой территории, подконтрольной украинской власти.

«Для нас очень важно иметь украиноязычное вещание. Людям интересно все – музыка, передачи, новости. Приведу простой пример. У нас светает очень рано. Многие просыпается до 6 утра. Все начали слушать Радио FM Галичина, которое в 6.00 пускало в эфир музыку гимна. Люди же попросили давать в эфир музыку со словами, чтобы его изучить. С этим мы чувствуем себя украинцами», - прокомментировал председатель Новоайдарской РГА Виктор Сергиенко.

В планах FM Галичина также начать вещание и в Донецкой области.